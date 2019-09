Dio affida a Sansone, un ebreo con un’insolita forza fisica, il compito di condurre il suo popolo fuori dalla schiavitù. Sansone non più che rispondere alla chiamata di Dio. Dopo che la sua ambizione giovanile lo ha portato a un tragico matrimonio, Sansone con il suo desiderio di vendetta è entrato in conflitto con l’esercito filisteo. Mentre suo fratello monta una rivolta, Sansone viene sedotto da una giovane filistea, aprendo il percorso verso la sua resa finale sia ai nemici sia a Dio.

Il capitano Colter Stevens, pilota di elicotteri dell’aeronautica statunitense e veterano della guerra in Afghanistan, si risveglia su un treno di pendolari diretto a Chicago e scopre che le altre persone riconoscono in lui Sean Fentress, un insegnante. Mentre cerca di risolvere l’enigma, un’esplosione squarcia il convoglio. Quello che non ricorda, è che fa parte di un programma sperimentale, ideato per investigare su quest’attentato. Così, è costretto a rivivere la stessa scena fino a quando non scopre i colpevoli.

The Lincoln layer – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Lincoln Lawyer

The Lincoln Lawyer Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 118′

118′ Regista: Brad Furman

Brad Furman Cast: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas, John Leguizamo

TRAMA