Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 31 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 31 maggio:

Escape plan 2 – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Escape Plan 2: Hades

Escape Plan 2: Hades Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Cina – USA

Cina – USA Durata: 96′

96′ Regista: Steven C. Miller

Steven C. Miller Cast: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang

Trama: Ray Breslin è diventato il capo di una squadra che si occupa di “evasioni”. Perchè Ray è l’uomo in grado di eludere i più complessi sistemi di sicurezza, riuscendo a scappare da prigioni dotate di impianti sofisticati a prova di evasione. Ma questa volta viene messo a dura prova: Shu Ren, il suo agente più abile insieme a quello che considera come un fratello, sono rinchiusi in una prigione denominata Ade, da cui sembra praticamente impossibile fuggire. Il sistema di sicurezza ha delle coordinate che cambiano sempre…

Game night – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Game Night

Game Night Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

John Francis Daley, Jonathan Goldstein Cast: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler

Trama: Max e Annie sono una coppia competitiva, in amore e nel gioco. Spesso infatti invitano amici a casa per trascorrere le loro serate davanti ai tabelloni dei giochi di società. Max però vive da sempre anche una forte competizione personale: quella con il fratello maggiore Brooks, una specie di vincente su tutta la linea. in occasione di una riunione tra amici, tema “serata con delitto”, organizzata da Brooks che mette anche in palio la sua splendida auto nuova, per Max diventa davvero una questione di vita o di morte…

Next – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Next

Next Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Lee Tamahori

Lee Tamahori Cast: Nicolas Cage, Tory Kittles, Peter Falk, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann

Trama: Cris Johnson è in grado di vedere il futuro, ma solo il proprio e solo due minuti in avanti, eccezion fatta per ciò che riguarda il futuro della ragazza di cui è innamorato, Elizabeth, nel qual caso non c’è limite. Quando l’FBI scoprirà questa sua straordinaria dote comincerà a perseguitarlo per capire i segreti della sua capacità. Cris però scappa, assumendo l’identità di Frank Cadillac e facendo il mago a Las Vegas. Ma quando si renderà conto di essere l’unico in grado di sventare un attacco terroristico…

Knock Knock – 21:25 Italia 1

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Knock Knock

Knock Knock Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Cile – USA

Cile – USA Durata: 99′

99′ Regista: Eli Roth

Eli Roth Cast: Keanu Reeves, Aaron Burns, Lorenza Izzo, Ana de Armas

Trama: Evan Webber è un architetto felicemente sposato con Karen, un’artista di successo. La donna per il weekend della festa del papà, parte con i figli per una gita sulla spiaggia precedentemente programmata. Evan, rimasto solo nella sua bellissima casa di lusso, lavora a un progetto. Quella stessa sera, alla sua porta bussano due donne, Genesis e Bel. Con la scusa di dover usare internet per trovare l’indirizzo di una festa, le due ragazze entrano in casa. Cominceranno proprio così i problemi per Evan…

Iron man 3 – 21:20 Rai 2

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Iron Man Three

Iron Man Three Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Cina – USA

Cina – USA Durata: 130′

130′ Regista: Shane Black

Shane Black Cast: Robert Downey jr., Don Cheadle, Rebecca Hall, Paul Bettany, Ben Kingsley, Jon Favreau, William Sadler, James Badge Dale, Bingbing Fan, Yvonne Zima, Stephanie Szostak, Dale Dickey, Ty Simpkins, Xueqi Wang, Ashley Hamilton, Marco Sanchez, Spencer Garrett, Bridger Zadina, Indra Patel, Guy Pearce, Gwyneth Paltrow

Trama: Tony Stark e il suo alter ego Iron Man si ritrovano ad affrontare un nuovo nemico che non conosce alcun limite. Quando Stark trova il suo mondo personale distrutto per mano del rivale, si imbarca in una straziante missione tesa a trovare il responsabile. Mettendo alla prova il suo coraggio e con la schiena al muro, Stark è costretto a ricorrere alle sue sole forze e abilità per sopravvivere e proteggere le persone a lui più care. Mentre combatte, troverà anche le risposte interiori che cercava da sempre.

Il destino di un cavaliere – 21:20 Rai 4

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: A Knight’s Tale

A Knight’s Tale Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 132′

132′ Regista: Brian Helgeland

Brian Helgeland Cast: Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon

Trama: William Thatcher è un giovane scudiero di umili origini. Il suo sogno è quello di diventare un cavaliere. Quando il suo padrone muore, il ragazzo entra per caso in possesso dei documenti necessari per iscriversi a un torneo, finge di essere un nobile e, con il nome di Sir Ulrich Von Lichtenstein, raggiunge la vittoria e la gloria. Adesso, non gli resta che conquistare anche la donna amata, Lady Jocelyn. Ma sulla sua strada c’è il conte Adhemar, suo acerrimo nemico e fidanzato della bella dama.

Child 44 – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Child 44

Child 44 Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Repubblica Ceca – Romania – Russia – UK – USA

Repubblica Ceca – Romania – Russia – UK – USA Durata: 137′

137′ Regista: Daniel Espinosa

Daniel Espinosa Cast: Tom Hardy, Joel Kinnaman, Vincent Cassel, Jason Clarke, Paddy Considine, Dev Patel, Gary Oldman, Noomi Rapace

Trama: Mosca, 1953. Leo Demidov, uno dei migliori agenti della polizia segreta sovietica, viene accusato di tradimento dopo aver condotto un’indagine su un serial killer di bambini. Dopo aver rifiutato di denunciare come traditrice la moglie Raisa, la coppia viene esiliata da Mosca. Ma Leo e Raisa, aiutati dal Generale Mikhail Nesterov, non rinunceranno alla loro indagine. Le vicende raccontate nel film sono ispirate alla storia reale del serial killer Andrei Chikatilo, noto come il Mostro di Rostov.

Tacchi a spillo – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Tacones lejanos

Tacones lejanos Uscita: 1991

1991 Nazionalità: Francia – Spagna

Francia – Spagna Durata: 112′

112′ Regista: Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar Cast: Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé

Dolf e la crociata dei bambini – 21:00 Sky Family

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Kruistocht in spijkerbroek

Kruistocht in spijkerbroek Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Belgio – Germania – Lussemburgo – Olanda

Belgio – Germania – Lussemburgo – Olanda Durata: 125′

125′ Regista: Ben Sombogaart

Ben Sombogaart Cast: Joe Flynn, Johnny Flynn, Benno Fürmann, Ryan Winsley, Jake Kedge, Robert Timmins, Luke Gell, Ophelia Lovibond, Stephanie Leonidas, Emily Watson, Michael Culkin

Trama: Il quindicenne Dolf usa un prototipo di macchina del tempo e rimane bloccato nel Medioevo. Viene messo a terra da alcuni bambini, ma viene salvato dalla bella Jenne. Lei fa parte di una crociata dei bambini: 800 ragazzini in cammino verso Gerusalemme per liberare la città dai Persiani. Dolf aiuta i bambini a sfidare le terribili montagne, a combattere le malattie e a lottare contro i cavalieri del male. Lentamente Dolf comincia a rendersi conto che il pericolo reale non si nasconde dietro la vetta della prossima montagna, ma il pericolo è la stessa crociata. Dolf intuisce che il capo carismatico della crociata, padre Anselmus, lo sta usando come pedina nel suo raccapricciante piano.