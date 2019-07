Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 26 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 26 luglio:

Quando parla il cuore – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: English Vinglish

English Vinglish Uscita: 2012

2012 Nazionalità: India

India Durata: 134′

134′ Regista: Gauri Shinde

Gauri Shinde Cast: Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou

Trama: In India per essere davvero considerati e avere un ruolo rispettabile agli occhi della società, sono importanti tre fattori: denaro, fama e conoscenza della lingua inglese. Il marito di Shashi è sempre in viaggio per lavoro e lei vorrebbe conoscere la lingua inglese per potersi sentire più sicura e tenere il passo con il marito. Per farlo felice decide di iscriversi ad un corso di inglese che la porterà fino a New York, con tante difficoltà da affrontare e un nuovo futuro in vista.

Salt – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Salt

Salt Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Phillip Noyce

Phillip Noyce Cast: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, Yara Shahidi, Andre Braugher, Zoe Lister Jones, Gaius Charles, Victor Slezak, James Schram, Corey Stoll, Gary Wilmes, Kevin O’Donnell, Cassidy Hinkle, Harry L. Seddon, Nicole Signore, Michelle Ray Smith, Hunt Block, Cecilia Foss, Victoria Cartagena

Trama: Confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. L’agente CIA Evelyn Salt, prigioniera di un carcere governativo, viene liberata grazie alle pressioni sull’Agenzia fatte dal suo compagno, l’aracnologo Mike Krause. Due anni dopo, la donna viene ingiustamente accusata da un disertore di essere una spia russa dormiente e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Riuscita a sfuggire alla cattura, la donna si mette sulle tracce del vero traditore, cercando allo stesso tempo di proteggere se stessa e suo marito…