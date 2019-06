Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 14 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 14 giugno:

La battaglia di Hacksaw Ridge – 21:20 Canale 5

Genere: Guerra

Guerra Titolo originale: Hacksaw Ridge

Hacksaw Ridge Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Australia – USA

Australia – USA Durata: 139′

139′ Regista: Mel Gibson

Mel Gibson Cast: Andrew Garfield, Sam Worthington, Luke Bracey

Trama: Il film racconta la vita di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell’esercito americano a ricevere la medaglia d’onore. Cresciuto a Lynchburg, in Virginia, secondo il credo della chiesa cristiana avventista del settimo giorno, figlio di un padre alcolizzato reduce della Grande guerra, il giovane Desmond decide di arruolarsi e servire la nazione durante il Secondo conflitto mondiale. Dopo un duro addestramento, viene mandato sull’isola di Okinawa a combattere contro l’esercito nipponico.

Compromessi sposi – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Francesco Miccichè

Francesco Miccichè Cast: Valeria Bilello, Lorenzo Zurzolo, Diego Abatantuono

Trama: Diego è un abbiente imprenditore del Nord, Gaetano è un politico tutto d’un pezzo del Sud. Un’estate a Gaeta i due si incontrano per caso e da quel momento i loro destini saranno legati per sempre: i rispettivi figli Riccardo e Ilenia infatti si innamorano e decidono di sposarsi l’anno seguente. Naturalmente mettere d’accordo le due famiglie agli antipodi non sarà per niente semplice, l’unione trai due giovani “promessi sposi” sarà messa a dura prova dai mille stratagemmi di sabotaggio architettati dai futuri suoceri…

Ready Player One – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Regista:

Cast:

Trama: Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Il giovane eroe Wade Watts partecipa alla fantastica caccia al tesoro.

Sfera – 21:00 Iris

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Sphere

Sphere Uscita: 1997

1997 Nazionalità: Stati Uniti – USA

Stati Uniti – USA Durata: 126′

126′ Regista: Barry Levinson

Barry Levinson Cast: Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Peter Coyote, Liev Schreiber, Marga Gomez, Huey Lewis, Bernard Hocke

Trama: Il dottor Norman Goodman, psicologo, viene improvvisamente convocato dal governo per una misteriosa missione al centro dell’oceano Pacifico. Si troverà in compagnia del matematico Harry Adams, dell’inquietante Barnes e di una vecchia conoscenza, la biochimica Beth Halperin. I quattro s’immergono negli abissi per analizzare un veicolo spaziale, apparentemente finito in mare oltre 300 anni fa. Al suo interno, una sfera, dalla quale si sprigiona un’energia sconosciuta. La sfera infatti sembra in grado di scandagliare gli animi, di conoscere le paure e di farle materializzare…

Una notte da leoni 3 – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Hangover Part III

The Hangover Part III Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Todd Phillips

Todd Phillips Cast: Bradley Cooper, Justin Bartha, Mike Tyson, Heather Graham, John Goodman, Jamie Chung, Ken Jeong, Gillian Vigman, Jeffrey Tambor, Sasha Barrese, Danielle Burgio, Sondra Currie, Damion Poitier, Mike Epps, Zach Galifianakis, Ed Helms

Trama: Terzo e ultimo capitolo della trilogia, il film vede Alan e i suoi amici ancora alle prese con la città da cui tutto è iniziato: Las Vegas. Questa volta l’avventura ha luogo non per festeggiare un addio al celibato, ma per aiutare Alan, fuggito da un ospedale psichiatrico. Di nuovo, come in principio, i quattro amici vengono risucchiati da un gorgo di perdizione e insidie, compreso il secondo rapimento di Doug da parte di un criminale che ha un conto in sospeso con Leslie Chow.

Centurion – 21:15 Rai 4

Genere: Storico

Storico Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Neil Marshall

Neil Marshall Cast: Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko, Noel Clarke

Trama: Il film cerca di ricostruire le ultime vicende occorse alla Nona legione romana prima della sua presunta misteriosa scomparsa nel II secolo. Quintus Dias è un centurione romano a capo di uno dei numerosi fortini romani sparsi per il nord dell’Inghilterra. Dopo essere scampato ad un violento attacco da parte della popolazione indigena dei Pitti si unisce alla storica Nona legione romana che si diresse verso la Scozia per cercare di sottomettere i popoli barbari e unificare la Britannia sotto l’Impero romano.

Il giurato – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Juror

The Juror Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 118′

118′ Regista: Brian Gibson

Brian Gibson Cast: Demi Moore, Alec Baldwin, Tony Lo Bianco, Joseph Gordon-Levitt, Lindsay Crouse

Trama:Annie, scultrice e madre single, viene selezionata per essere un giurato nel processo contro il mafioso Boffano, ma si rivelerà un’arma a doppio taglio: viene avvicinata da “il maestro”, uno psicopatico killer che le ordina di votare “non colpevole”, altrimenti le ucciderà il figlio. La donna ubbidisce, ma non basta, adesso dovrà convincere gli altri giurati dell’innocenza. Ci riesce, ma il “maestro” continua a perseguitarla. Annie si affida alla polizia ma sarà lei stessa, alla fine, a doversi cavare dai guai.

Linda – 21:15 Cielo

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 1981

1981 Nazionalità: Germania – Spagna

Germania – Spagna Durata: 88′

88′ Regista: Jesús Franco

Jesús Franco Cast: Katja Bienert, Ursula Buchfellner, Raquel Evans

E’ arrivato il broncio – 21:00 Sky Family