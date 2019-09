Los Angeles. Il killer Chev Chelios viene punito da un rivale con l’iniezione di un veleno che rallenta il battito cardiaco: per sopravvivere, deve stimolare la produzione di adrenalina mettendosi continuamente in pericolo.

Dopo diciotto anni di matrimonio, coronati dalla presenza di due figli, Barbara Rose si accorge che qualcosa non funziona nella sua vita: il marito, Oliver, che pure le ha assicurato un`esistenza di alto livello, non l`ha mai gratificata. Il mondo perfetto che Oliver ha saputo allestire per loro in tutti quegli anni le pare ora privo di senso e quando la coppia va in crisi gli effetti sono devastanti. In vista del divorzio, inizia una battaglia domestica fra marito e moglie senza esclusione di colpi.

Desideria: la vita interiore

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 1980

1980 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 104′

104′ Regista: Gianni Barcelloni

Gianni Barcelloni Cast: Stefania Sandrelli, Lara Wendel, Klaus Löwitsch

Ruth & Alex

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: 5 Flights Up

5 Flights Up Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Richard Loncraine

Richard Loncraine Cast: Diane Keaton, Carrie Preston, Claire van der Boom, Korey Jackson, Michael Cristofer, Diane Ciesla, Josh Pais, Morgan Freeman, Cynthia Nixon

