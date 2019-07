Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 6 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 6 luglio:

Gotti, il primo padrino – 21:15 Sky Cinema

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Gotti

Gotti Uscita: 2018

2018 Durata: 112′

112′ Regista: Kevin Connolly

Kevin Connolly Cast: John Travolta, Spencer Rocco Lofranco, Kelly Preston

Trama: La storia di Gotti Sr raccontata quasi come un monologo teatrale del protagonista che si rivolge al suo pubblico. Dai tempi in cui faceva parte della mafia newyorkese fino al giorno del suo arresto. Lo vediamo anziano, pelato e malato di cancro mentre riceve una visita di suo figlio che cerca di fargli firmare dei documenti per abbreviare la sua condanna. Ma come dice Gotti stesso, la vita di un criminale finisce in due modi: in galera o con la morte. E a lui sono successe entrambe le cose..

Atomica bionda – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Atomic Blonde

Atomic Blonde Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA – Gran Bretagna – Germania

USA – Gran Bretagna – Germania Durata: 115′

115′ Regista: David Leitch

David Leitch Cast: Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman

Trama: Lorraine è un agente dell’MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dalla CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro. Un agente sotto copertura era stato assassinato e gli era stata sottratta una lista contenente i nomi e i compiti di tutti gli agenti occidentali in azione. A Lorraine era stato affidato il compito di scoprire in quali mani era finita e di recuperarla prima che quanto in essa contenuto desse il via alla terza guerra mondiale.

Il cavaliere di lagardère – 21:00 Iris

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Le bossu

Le bossu Uscita: 1997

1997 Nazionalità: Francia – Germania – Italia

Francia – Germania – Italia Durata: 128′

128′ Regista: Philippe De Broca

Philippe De Broca Cast: Daniel Auteuil, Marie Gillain, Vincent Perez, Fabrice Luchini

Trama: Nella Francia del XVII secolo, il trovatello Lagardere incontra il mondo ricco della nobiltà di sangue reale. Divenuto amico e guardia del corpo del duca di Nevers per la sua abilità con la spada, Lagardere si trova al centro di un intrigo familiare ordito dal conte Gonzaga, cugino del Duca. Accusato ingiustamente della morte del Duca.

Jurassic Park – 21:20 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Jurassic Park

Jurassic Park Uscita: 1993

1993 Nazionalità: USA – Stati Uniti

USA – Stati Uniti Durata: 127′

127′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough

Trama: Il magnate statunitense John Hammond ha realizzato in gran segreto sull’isola Nublar il parco divertimenti più ambizioso e fantastico della sua vita. Grazie al dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, ha riportato in vita, utilizzandone il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel giurassico, alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori. Ma non tutto va come previsto e il weekend organizzato per ottenere dei finanziamenti si trasforma in un incubo.

Maximum Risk – 21:20 Rai 4

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 1996

1996 Durata: 97′

97′ Regista: Ringo Lam

Ringo Lam Cast: Jean-Claude Van Damme, Natasha Henstridge, Jean-Hugues Anglade, Stéphane Audran

Tora! Tora! Tora! – 21:10 Rai Movie

Genere: Guerra

Guerra Uscita: 1970

1970 Nazionalità: USA – Giappone

USA – Giappone Durata: 143′

143′ Regista: Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda

Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda Cast: Martin Balsam, Joseph Cotten, Sô Yamamura, Tatsuya Mihashi

Trama: 1941: La Seconda Guerra Mondiale è in corso da circa due anni e il Giappone, schierato con Germania e Italia, sta conducendo la sua campagna bellica in Cina. C’è però chi sostiene che sia venuto il momento di attaccare direttamente gli interessi americani nel Pacifico. L’ammiraglio Yamamoto, comandante in capo della marina giapponese, attacca la flotta americana a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, trascinando in guerra anche gli Stati Uniti. Cast ricchissimo e premio Oscar per i migliori effetti speciali.

Belle d’amore – 21:20 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 1970

1970 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 90′

90′ Regista: Fabio De Agostini

Fabio De Agostini Cast: Paola Tedesco, Bruno Garcin, Daniël Sola

Una vita quasi perfetta – 21:10 Paramount Channel

Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: Life or Something Like It

Life or Something Like It Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Stephen Herek

Stephen Herek Cast: Angelina Jolie, Edward Burns, Tony Shalhoub, Christian Kane

Avventura nello spazio – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Race to Space

Race to Space Uscita: 2001

2001 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 104′

104′ Regista: Sean McNamara

Sean McNamara Cast: James Woods, Annabeth Gish, Alex D. Linz, Wesley Mann

Trama: Il film racconta la storia di una strana amicizia. Durante gli anni Sessanta, in piena lotta per la conquista dello spazio tra Usa e Urss, lo scienziato Wilhelm von Huber sta lavorando a un progetto della Nasa: quello di spedire per la prima volta tra le stelle un essere vivente. Il prescelto è Mac, uno scimpanzé molto simpatico addestrato da una bella dottoressa. Ed è qui che entra in gioco Billy, figlio di Wilhelm. Da quando la madre è morta, il bambino segue il padre sul luogo di lavoro, dove conosce lo scimpanzé, che diventa ben presto il suo migliore amico.