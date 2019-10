Adaline Bowman, nata nel 1908, all’età di 29 anni cessa misteriosamente di invecchiare, in seguito a un incidente avvenuto in una gelida notte. Mentre custodisce gelosamente il suo segreto, Adaline passa i decenni a cambiare casa e vita, ogni volta che qualcuno comincia ad accorgersi che ha sempre lo stesso aspetto fisico. Ma quando incontra Ellis, un trentenne con cui è amore a prima vista, la determinazione di Adaline comincia a vacillare. L’attrazione per Ellis ha delle radici molto lontane…

Chris Farraday aveva ormai abbandonato la vita da criminale molto tempo prima, ma dopo che suo cognato, Andy, manda per aria un affare di droga per il suo capo spietato Tim Briggs, Chris è costretto a rientrare nel giro per occuparsi di quello che sa fare meglio, ovvero organizzare il contrabbando, per risolvere il debito di Andy. Chris è un narcotrafficante leggendario e riesce a radunare velocemente una banda con l’aiuto del suo migliore amico, Sebastian, per una partita finale a Panama andata e ritorno…

Fast & Furious 8 – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Fate of the Furious

The Fate of the Furious Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Cina – Giappone – USA

Cina – Giappone – USA Durata: 136′

136′ Regista: F. Gary Gray

F. Gary Gray Cast: Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Statham, Dwayne Johnson

TRAMA