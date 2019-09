In vacanza in un resort esclusivo sulle Alpi Svizzere, l’ottantenne compositore e direttore d’orchestra in pensione Fred Ballinger e il suo amico regista Mick Boyle, passano il loro tempo pensando al futuro e osservando con curiosità le vite degli altri. Con loro c’è anche Lena, la figlia di Fred, che rinfaccia al padre di non aver saputo amare la madre. La visita di un emissario venuto direttamente da Buckingham Palace per convincere Fred a dirigere un ultimo concerto li aiuterà a chiarire il loro rapporto.

Mentre i Giochi sono stati cancellati per sempre, la lotta per la sopravvivenza va intensificandosi. Katniss si risveglia, in stato confusionale, in un Distretto 13 sotterraneo ed oscuro, apparentemente raso al suolo. Il Distretto 12 è stato trasformato in macerie e Peeta è stato rapito, portato a Capitol City, e sottoposto ad una sorta di lavaggio del cervello dal Presidente Snow. L’insurrezione del Distretto 13, sotto la guida del Presidente Coin, la metterà al centro di un audace complotto per assalire Capitol City.

Before I go to sleep – 21:20 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia – Gran Bretagna – Svezia – USA

Francia – Gran Bretagna – Svezia – USA Durata: 92′

92′ Regista: Rowan Joffe

Rowan Joffe Cast: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong

Love is all you need – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Den skaldede frisør

Den skaldede frisør Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Danimarca – Svezia – Italia – Francia

Danimarca – Svezia – Italia – Francia Durata: 112′

112′ Regista: Susanne Bier

Susanne Bier Cast: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Paprika Steen, Sebastian Jessen, Kim Bodnia, Ciro Petrone, Christiane Muller

TRAMA