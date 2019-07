Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 31 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 31 luglio:

Caccia all’uomo – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Beyond the Reach

Beyond the Reach Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Jean-Baptiste Léonetti

Jean-Baptiste Léonetti Cast: Michael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox, Hanna Mangan Lawrence, Martin Palmer, Patricia Bethune, David

Trama: Ben è un ragazzo di 25 anni, idealista e innamorato della natura. Conosce il deserto del Mojave come nessun altro e per professione accompagna i turisti attraverso quelle lande tanto solitarie quanto piene di pericoli. La sua ragazza è appena partita per tornare all’università quando viene assoldato dal milionario John Madec che vuole andare a caccia di bestioni. Ben si ritroverà però presto vittima di un gioco al massacro, perché unico testimone di un omicidio commesso dal feroce cacciatore.

Animali fantastici e dove trovarli – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Fantastic Beasts and Where To Find Them

Fantastic Beasts and Where To Find Them Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Gran Bretagna – USA

Gran Bretagna – USA Regista: David Yates

David Yates Cast: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Katherine Waterston

Trama: Primo spin-off della celebre saga di Harry Potter firmata dalla scrittrice J.K. Rowling. È il 1926 e il magizoologo Newt Scamander arriva a New York con una valigia di pelle apparentemente ordinaria, ma in realtà piena di tutte le creature magiche che il giovane ha salvato durante i suoi numerosi viaggi. Mentre sta assistendo al comizio del leader dei Secondi Salemiani, movimento estremista che vuole eliminare tutti i maghi e le streghe, una creatura fantastica fugge dalla sua borsa, creando un po’ di scompiglio.

Che fine ha fatto Baby Jane – 21:00 Iris

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: What Ever Happened to Baby Jane?

What Ever Happened to Baby Jane? Uscita: 1962

1962 Nazionalità: USA

USA Durata: 133′

133′ Regista: Robert Aldrich

Robert Aldrich Cast: Bette Davis, Maidie Norman, Joan Crawford, Victor Buono, Anna Lee

Trama: Siamo nel 1917: Jane Hudson è una bambina prodigio che, grazie alle precoci doti canore e alla bellezza, gira per i teatri di vaudeville degli Stati Uniti insieme al padre, che l’accompagna nei suoi numeri di canto e ballo. Il successo tuttavia è troppo per non far sì che Baby Jane assuma atteggiamenti da diva viziata e capricciosa, che tratta tutti, e specialmente la timida sorella Blanche, in modo altezzoso e sprezzante.

Addio fottuti musi verdi – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 93′

93′ Regista: Francesco Capaldo

Francesco Capaldo Cast: Ciro Capriello, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera

Gli invisibili – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Time Out of Mind

Time Out of Mind Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Oren Moverman

Oren Moverman Cast: Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone

Trama: George è un vagabondo in giro per le strade di New York, che tenta di ripristinare il rapporto con la figlia che è stato marginale per anni.

Sotto Mentite Spoglie – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Sms – Sotto mentite spoglie

Sms – Sotto mentite spoglie Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme Cast: Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere

Trama: Per Tommaso la sua vita matrimoniale è soddisfacente, invece, per la moglie è monotona. Tommaso allora decide di mandargli alcuni sms come se fosse il suo amante, ma le cose si complicheranno…

2 – Headed shark attack – 21:15 Cielo

Genere: Horror

Horror Titolo originale: 2-Headed Shark Attack

2-Headed Shark Attack Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: C. Ray

C. Ray Cast: C. Electra, C. O’Connell

Penelope – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Penelope

Penelope Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 104′

104′ Regista: Mark Palansky

Mark Palansky Cast: Christina Ricci, Peter Dinklage, James McAvoy, Catherine O’Hara, Reese Witherspoon

Trama: Una favola moderna con tanto di protagonista sfortunata e toccata da una maledizione. La ragazza nasce infatti con un faccino che assomiglia a un maialino: potrà riavere il suo volto dopo aver rotto una maledizione lanciata sulla sua famiglia e dopo aver trovato l’amore della sua vita.

Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi – 21:15 Sky Cult