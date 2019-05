Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 29 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 29 maggio:

Nemiche per la pelle – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 92′

92′ Regista: Luca Lucini

Luca Lucini Cast: Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli

Trama: Lucia e Fabiola, acerrime nemiche, hanno in comune un uomo: Paolo, ex marito della prima e attuale della seconda. Per il resto, sono due donne diversissime in tutto e per tutto. Lucia è una psicologa per cani insicura e sempre in difficoltà; Fabiola un’agente immobiliare aggressiva e super sexy. Quando Paolo viene a mancare, le due donne scopriranno l’esistenza del piccolo Paolino, un bimbo, cinese per metà, che l’uomo ha avuto con un’altra donna. Per poter gestire il bambino, saranno costrette a imparare a comunicare.

Biancaneve e il cacciatore – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Snow White and the Huntsman

Snow White and the Huntsman Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: Rupert Sanders

Rupert Sanders Cast: Kristen Stewart, Viggo Mortensen, Chris Hemsworth, Charlize Theron

Trama: La perfida regina Ravenna, strega a capo dell’Armata Oscura, ha ucciso il re Magnus durante la prima notte di nozze e ha rinchiuso sua figlia Biancaneve nella torre del castello. Il tempo passa e, mentre Ravenna trascorre le giornate a rubare la bellezza alle giovani fanciulle, Biancaneve cresce e diventa una splendida donna. Quando lo Specchio Magico comunica a Ravenna che la ragazza è destinata a diventare la più bella del reame, la regina affida al cacciatore Eric il compito di ucciderla…

The fighters – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Fighter

The Fighter Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 116′

116′ Regista: David O. Russell

David O. Russell Cast: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo

Trama: Il pugile Micky vive all’ombra dei successi del fratello maggiore Dicky, ex pugile caduto in digrazia, il quale, nonostante tutto viene ricordato con orgoglio nella loro cittadina. Micky, schiacciato dalla passata gloria del fratello, non riesce mai a vincere sul ring. Ma l’occasione di cambiare vita gli giunge proprio nel combattimento in cui sta per perdere la vita, trovando il coraggio di staccarsi dalla famiglia e allenarsi per il titolo.

Scontro tra titani – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Clash of the Titans

Clash of the Titans Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 106′

106′ Regista: Louis Leterrier

Louis Leterrier Cast: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton

Trama: Rifacimento dell’omonima pellicola del 1981 di Desmond Davis, racconta le vicende di Perseo, figlio di dei, ma cresciuto come uomo tra gli uomini: Perseo impotente contro la volontà di distruzione che si è abbattuta sulla sua famiglia ad opera di Ade il vendicativo dio degli inferi, senza più nulla da perdere, si mette alla guida di una spedizione che dovrebbe sconfiggere Ade, prima che egli spodesti Zeus e scateni l’inferno in terra. Ad attenderli, creature mitologiche e pericoli…

Shut in – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Canada – Francia – USA

Canada – Francia – USA Durata: 91′

91′ Regista: Farren Blackburn

Farren Blackburn Cast: Naomi Watts, Charlie Heaton, Jacob Tremblay

Trama: Mary Portman è una psicologa infantile. Sei mesi prima, in un tragico incidente d’auto, il marito Richard ha perso la vita, mentre il figlio di lui, Stephen, a bordo con il padre, è rimasto in stato vegetativo. Per questo motivo, per prendersi cura del ragazzo, la donna ha iniziato a ricevere tutti i suoi pazienti in casa. Tra questi, Mary è molto legata a Tom, un bambino dall’infanzia difficile, rimasto in orfanotrofio perché rifiutato da diverse famiglie a causa dei suoi comportamenti a volte violenti. Una notte, Tom sparisce e per la dottoressa è l’inizio di un incubo…

Indian, la grande sfida – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The World’s Fastest Indian

The World’s Fastest Indian Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Nuova Zelanda – USA

Nuova Zelanda – USA Durata: 127′

127′ Regista: Roger Donaldson

Roger Donaldson Cast: Anthony Hopkins, Aaron Murphy, Annie Whittle, Chris Bruno, Carlos La Camara, Patrick Flueger, Walton Goggins, Bruce Greenwood, Joe Howard, Christopher Lawford, Gavin Grazer, William Lucking, Eric Pierpoint, Laurel Moglen, Chris Williams, Tim Shadbolt, Craig Hall, Diane Ladd, Jessica Cauffiel, Paul Rodriguez

Trama: Nuova Zelanda, anni ’60: ora che è in pensione, Burt Munro dedica tutta la propria passione alla messa a punto della sua vecchia motocicletta Indian del 1920. Il suo sogno è partecipare alla Speed Week a Salt Lake, nello Utah, per gareggiare sulla mitica pista di Bonneville. Contro ogni aspettativa e contro ogni difficoltà, riuscirà a imbarcarsi su una nave, con 2000 dollari in tasca e un cuore malandato in petto…