Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 4 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 4 giugno:

La casa di famiglia – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Regista: Fornari

Fornari Cast: L. Guanciale, S. Fresi

Trama: Sergio, in coma da anni e destinato a non risvegliarsi più, è il padre di quattro figli: Alex è un donnaiolo che gestisce un circolo sportivo; Oreste un musicista per bambini; Giacinto un freddo businessman e Fanny una ex moglie abbandonata dal marito. Quando Alex si trova in gravi difficoltà economiche decidono di vendere la bella villa di famiglia, disfandosi di tutto. Improvvisamente Sergio si risveglia dal coma, i medici raccomandano di evitare traumi. Inizia così la corsa per recuperare la casa e tutti i ricordi.

Atomica bionda – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2016

2016 Regista:

Cast:

Un dollaro d’onore – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Rio Bravo

Rio Bravo Uscita: 1959

1959 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: Howard Hawks

Howard Hawks Cast: John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson

Trama: Lo sceriffo John T. Chance è alle prese con un gruppo di banditi capeggiati dal perfido Nathan Burdette, la cui banda è responsabile di ripetute violenze e crimini nella cittadina di Rio Bravo. Chance gli arresta il fratello, e ovviamente il gesto gli costa la crescente ostilità del delinquente. Per far fronte alle minacce, Chance può contare sull’aiuto del vice-sceriffo ubriacone Dude, del vecchio sciancato Stumpy, del giovane pistolero “Colorado” Ryan e dell’affascinante giocatrice d’azzardo Feathers.

Godzilla – 21:30 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Godzilla

Godzilla Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Giappone – USA

Giappone – USA Durata: 146′

146′ Regista: Gareth Edwards

Gareth Edwards Cast: Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, CJ Adams, Ken Watanabe, Carson Bolde, Sally Hawkins, Juliette Binoche, David Strathairn, Richard T. Jones

Trama: Negli anni Cinquanta, i test nucleari effettuati dagli americani nel Pacifico risvegliano Godzilla, una creatura misteriosa e gigantesca risalente all’epoca preistorica. L’esercito prova in tutti i modi a uccidere il mostro, senza riuscirci, e Godzilla continua a vagare e seminare morte nell’oceano. Anni dopo, il tenente Ford Brody deve fare i conti con quanto avvenuto tempo prima, quando la madre rimase uccisa da un attacco improvviso della bestia, ma nessuno capì davvero come andarono le cose…

Sex and the City – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Sex and the City: The Movie

Sex and the City: The Movie Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 148′

148′ Regista: Michael Patrick King

Michael Patrick King Cast: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis

Volo Pan Am 73 – 21:15 Cielo

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Neerja

Neerja Uscita: 2016

2016 Nazionalità: India

India Durata: 122′

122′ Regista: Ram Madhvani

Ram Madhvani Cast: Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Yogendra Tikku

Faccia a faccia – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Kid

The Kid Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: Jon Turteltaub

Jon Turteltaub Cast: Bruce Willis, Chi McBride, Daniel von Bargen, Jean Smart, Stanley Anderson, Dana Ivey, Juanita Moore, Susan Dalian, Spencer Breslin, Lily Tomlin, Emily Mortimer

Trama: Un ricco e potente consulente d’immagine, Russ Duritz, s’imbatte un giorno in uno strano personaggio, Rusty, praticamente se stesso all’età di otto anni. E per di più il bambino, specchiandosi nel suo futuro, non è per nulla soddisfatto di ciò che sarà: un placido signore senza moglie né cane.

Aiuto, ho ristretto mamma e papà – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft

Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Germania

Germania Durata: 93′

93′ Regista: Tim Trageser

Tim Trageser Cast: Eloi Christ, Maximilian Ehrenreich, Julia Hartmann

Downsizing – 21:15 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Downsizing

Downsizing Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Norvegia – USA

Norvegia – USA Durata: 135′

135′ Regista: Alexander Payne

Alexander Payne Cast: Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau

Trama: Un pool di scienziati norvegesi ha trovato la soluzione al problema della sovrappopolazione e dei cambiamenti climatici: miniaturizzare uomini e donne. Rendendosi presto conto dei vantaggi economici del mondo in miniatura e con la promessa di una vita migliore, Paul Safranek e sua moglie Audrey decidono quindi di abbandonare stress e ristrettezze della loro vita a Omaha, in Nebraska, per trasferirsi nella nuova comunità in miniatura in New Mexico. Una scelta che cambierà per sempre la loro vita…