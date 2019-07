Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 16 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 16 luglio:

Senza perdono – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Regista: A. Fuqua

A. Fuqua Cast: D. Washington, P. Pascal

Trama: In un quartiere popolare di Boston, Massachusetts, vive l’ex agente segreto Robert McCall, che ora si guadagna da vivere facendo l’autista. Un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles coinvolge Susan, amica di Robert, alla quale viene affidato il caso e la conduzione delle indagini. Si ritroverà a ricostruire i fatti insieme al collega Dave York, un tempo collega anche di McCall. Nel corso delle indagini però, l’investigatrice cade in un tranello e a quel punto Robert è costretto ad entrare di nuovo in azione.

Napoli Velata – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2018

2018 Durata: 113′

113′ Regista: Ferzan Ozpetek

Ferzan Ozpetek Cast: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto

Trama: Adriana, anatomopatologo a disagio coi vivi, incontra Andrea, un giovane uomo che la seduce e la ama una notte intera, appassionatamente. Adriana e’ completamente travolta, ma la sparizione improvvisa di Andrea e il ritrovamento di un cadavere di un ragazzo trovato ucciso e brutalmente privato dei bulbi oculari segnano l’inizio di un’indagine poliziesca ed esistenziale che condurra’ Adriana nel cuore di una Napoli magica, sensuale e misteriosa. Vincitore di due David di Donatello ed un Nastro d’Argento.

Per pochi dollari ancora – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Per pochi dollari ancora

Per pochi dollari ancora Uscita: 1967

1967 Nazionalità: Italia – Francia – Spagna

Italia – Francia – Spagna Durata: 96′

96′ Regista: Giorgio Ferroni

Giorgio Ferroni Cast: Giuliano Gemma, Dan Vadis, José Calvo, Angel Del Pozo

Trama: Un maggiore sudista non depone le armi e fa di tutto per assalire e rapinare Fort Yuma. Lo ferma Giuliano Gemma, alias Montgomery Wood, che si spacciava per americano.

Il nascondiglio del diavolo – 21:15 Rai 4

Genere: Horror

Horror Titolo originale: The Cave

The Cave Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 100′

100′ Regista: Bruce Hunt

Bruce Hunt Cast: Cole Hauser, Morris Chestnut, Eddie Cibrian, Rick Ravanello

Passione sinistra – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Passione sinistra

Passione sinistra Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Marco Ponti

Marco Ponti Cast: Valentina Lodovini, Geppi Cucciari, Eva Riccobono, Iurij Ferrini, Glen Blackhall, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni

Trama: Nina è cresciuta a pane e politica. Idealista, integralista e decisamente di sinistra, crede in quello che fa ed è convinta del fatto che si possa lottare per un mondo migliore. Vive con Bernardo, giovane intellettuale e scrittore di imminente – ma non ancora conclamato successo: uno destinato a fare la giovane promessa per tutta la vita. Niente di più diverso da Giulio, erede di una famiglia di industriali, che più arrogante e qualunquista non si può. Uno che l’idea del mondo migliore non lo sfiora neppure. Non a caso è fidanzato con Simonetta, una simpatica biondezza che ogni tanto inciampa persino sui congiuntivi. Ma Nina e Giulio casualmente si incontrano. Ed è odio a prima vista. Esattamente il tipo di uomo che lei disprezza, che ha sempre disprezzato. Esattamente il tipo di donna che lui ignora, che ha sempre ignorato. Mondi diversi, pensieri diversi, ideali (o non ideali) diversi, se non fosse che il confine fra odio e amore è molto labile e basta poco a ridisegnare la geometria sentimentale di due coppie apparentemente solide. Perché quando la passione li travolge, sembra che ogni presunta certezza venga distrutta ed ogni differenza azzerata. Ma è proprio vero che in amore niente regole? Nina e Giulio non lo sanno, ma di certo non si fermeranno prima di scoprirlo.

Madagascar 3 – 21:10 Paramount Channel

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Madagascar 3: Europe’s Most Wanted

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted Uscita: 2012

2012 Durata: 93′

93′ Regista: Eric Darnell, Tom McGrath

Eric Darnell, Tom McGrath Cast:

Trama: Il leone Alex, la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman sentono nostalgia dello zoo di New York e decidono di lasciare l’Africa per Montecarlo, per recuperare i pinguini, le scimmie e il re dei lemuri Julien, onde partire con loro alla volta dell’America. Le cose non vanno però come previsto e si ritrovano inseguiti da una spietata agente francese di nome DuBois, costretti a confondersi nella troupe di uno scalcinato circo itinerante per l’Europa.

Mamma ho perso l’aereo – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Home Alone

Home Alone Uscita: 1990

1990 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Chris Columbus

Chris Columbus Cast: Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, John Heard, Daniel Stern, Joe Pesci, Anna Slotky, Michael Maronna, Devin Ratray, Gerry Bamman, Daiana Campeanu, John Candy, Kieran Culkin, Jedidiah Cohen, Angela Goethals, Larry Hankin, Kristin Minter, Senta Moses, Hillary Wolf, Roberts Blossom

Trama: Due famiglie con numerosi figli sono in partenza per Parigi per trascorrere le vacanze di Natale. Ma nella frenesia e nella confusione degli ultimi minuti viene “dimenticato” a casa il piccolo Kevin La madre cerca invano di mettersi in contatto con lui o di tornare indietro, ma senza riuscirci. Rimasto solo, il piccolo Kevin non si perde d’animo e si prenderà cura della casa a modo suo, riuscendo perfino a sgominare, a suon di petardi, pece e altre diavoleria, una banda di maldestri scassinatori.

The lobstrer – 21:15 Sky Cult

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Lobster

The Lobster Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Francia – Grecia – Irlanda – Olanda – UK

Francia – Grecia – Irlanda – Olanda – UK Durata: 119′

119′ Regista: Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos Cast: Colin Farrell, Léa Seydoux, Ben Whishaw, John C. Reilly, Olivia Colman, Rachel Weisz, Jessica Barden

Trama: The Lobster è una storia d’amore ambientata in un futuro prossimo, dove i Single, secondo quanto stabiliscono le regole della Città, vengono arrestati e trasferiti nell’Hotel, dove sono obbligati a trovarsi un partner entro 45 giorni. Se falliscono vengono trasformati in un animale a loro scelta e liberati nei Boschi. Un uomo disperato fugge dall’Hotel e va nei Boschi, dove vivono i Solitari; lì s’innamorerà, trasgredendo alle regole.