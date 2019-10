Harry Callaghan, della polizia di San Francisco, è un duro. Incaricato dell’indagine su un pazzo che ha già ucciso e ricatta la città minacciando omicidi a catena, per un po’ riesce a neutralizzarlo. Alla fine c’è un altro omicidio. A questo punto Callaghan entra in azione e, nonostante i bastoni messigli tra le ruote da superiori e procedure, riuscirà a fermare lo scatenato killer.

Big Eyes è l’incredibile storia vera di una delle più leggendarie frodi artistiche della storia. A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il pittore Walter Keane raggiunse un enorme e inaspettato successo, rivoluzionando l’arte contemporanea statunitense con i suoi enigmatici ritratti di bambini dai grandi occhi. Ma in realtà, i quadri erano opera di sua moglie Margaret, che per anni sopportò in silenzio le menzogne pubbliche e private del marito. Finché un giorno non decise di ribellarsi.

Babylon A.D.

Genere: Azione

Titolo originale: Babylon A.D.

Uscita: 2008

Nazionalità: Francia – Regno Unito – USA

Durata: 90′

Regista: Mathieu Kassovitz

Mathieu Kassovitz Cast: Vin Diesel, Charlotte Rampling, Lambert Wilson, Mark Strong, Chris Astoyan, Radek Bruna, Justin Rodgers Hall, Michelle Yeoh, Melanie Thierry, Gérard Depardieu

