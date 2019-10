L’antefatto: una decina di anni prima e lontano da San Francisco, la giovane Elisabeth Spencer, nonché la sorella poco più che adolescente, vengono fatte oggetto di inaudite violenze da parte di una banda di giovinastri di San Paolo, durante una sera che doveva essere improntata ad allegria, presso una giostra della cittadina.

Ip Man è il vanto di Foshan, città della Cina nella provincia del Guangdong, in virtù della sua abilità inarrivabile nelle arti marziali e in particolare dello stile wing chun da lui ufficializzato. Quando i giapponesi occupano la città, lo spirito di battersi per il piacere di farlo e per amore del kung fu svanisce davanti all’ondata di violenza scatenata dagli uomini del generale Miura. Ma per Miura non è sufficiente, deve sconfiggere i cinesi – incarnati nel loro simbolo Ip Man – per ribadirne l’inferiorità.

Il dottor Dolittle 2 – 21:15 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Dr. Dolittle 2

Dr. Dolittle 2 Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 78′

78′ Regista: Steve Carr

Steve Carr Cast: Eddie Murphy, Jeffrey Jones, Lil’Zane, Kyla Pratt

TRAMA