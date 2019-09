Ex impiegata dell’FBI diventa spogliarellista per trovare il denaro necessario a riavere la figlia, affidata al padre, balordo e tossicomane. Tra i clienti del night c’e’ un deputato corrotto, che la coinvolge in un duplice omicidio.

Un gruppo di soldati americani ebrei, conosciuto come “The Basterds” viene inviato nella Francia occupata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, con il preciso compito di assassinare brutalmente qualsiasi nazista che incontri il suo cammino. Le loro strade si incroceranno con quelle della giovane ebrea, Shosanna Dreyfus, che ha assistito al massacro di tutta la propria famiglia per mano del colonnello tedesco Hans Landa, e che da quel giorno ha in mento solo la sua vendetta…

Ella & John – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Leisure Seeker

The Leisure Seeker Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 112′

112′ Regista: Paolo Virzì

Paolo Virzì Cast: Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay

TRAMA

‘The Leisure Seeker’ è il nome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d’estate, agli occhi increduli di tutti e soprattutto dei loro figli ormi adulti e invadenti, Ella e John decidono di risalire a bordo di quel veicolo anacronistico e scendere giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese.

L’amante perduta – 21:15 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Model shop

Model shop Uscita: 1969

1969 Nazionalità: USA

USA Durata: 90′

90′ Regista: Jacques Demy

Jacques Demy Cast: Anouk Aimée, Gary Lockwood, Alexandra Hay, Carol Cole

Lockout – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Lockout

Lockout Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 95′

95′ Regista: James Mather, Stephen St. Leger

James Mather, Stephen St. Leger Cast: Guy Pearce, Lennie James, Maggie Grace, Peter Stormare

TRAMA