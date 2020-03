Valérie Tasso è bella, colta e di buona famiglia. Per conoscere il mondo le viene naturale affidarsi al corpo e alle sensazioni. Per raccontarlo e raccontarsi, l’unico confidente è il suo diario. Solo con queste pagine può condividere la scoperta del sesso e degli uomini a partire da quando, a quindici anni, perde la verginità e comincia a vedere la vita come come un susseguirsi di esperienze estreme, una ricerca del piacere che non prevede inibizioni. Tratto dall’omonimo romanzo di Valérie Tasso.