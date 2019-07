Soap Canale 5: Beautiful (come anche Il Segreto) torneranno sugli schermi da lunedì 26 agosto.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma le principali soap opera di Canale 5, Beautiful e Il Segreto, andranno “in vacanza” dal 5 agosto, per poi tornare sugli schermi da lunedì 26 agosto.

Come riportato da “Tvsoap”, Dando uno sguardo ai social network, si comprende come al momento molti fan delle soap e delle telenovelas trasmesse in daytime da Canale 5 siano convinti che le trasmissioni che più amano si fermeranno solo durante la settimana di Ferragosto.

Pare invece che – al di là delle indiscrezioni che circolano – le cose non stiano così e che già da lunedì 5 agosto Beautiful e Il segreto si concederanno una pausa estiva.

Soap Canale 5: “Bitter Sweet, ingredienti d’amore” raddoppia

Durante la settimana dal 5 al 9 agosto, Bitter Sweet, ingredienti d’amore dovrebbe raddoppiare la sua durata, occupando anche lo spazio de Il segreto. Stando ai listini Publitalia, la fiction turca dovrebbe poi avere un fermo limitato alla settimana di Ferragosto.