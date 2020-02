Beautiful, anticipazioni: Hope decide di lasciare Liam

Beautiful, anticipazioni dal 16 al 22 febbraio. Hope decide di lasciare Liam per permettergli di tornare da Steffy e fare da padre ai figli.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 16 al 22 febbraio. In queste puntate Hope arriva a una decisione drastica: siccome Liam non potrà mai essere felice con lei, è meglio troncare.

Hope decide che è meglio che Liam torni da Steffy per far da padre ai bambini della donna. Prima di separarsi da lui la donna parla con Brooke delle sue intenzioni, e la madre tenta di dissuaderla dal fare qualcosa di cui poi si pentirà.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Hope sente che l’unica cosa che le resta da fare è lasciare Liam. Lo confida a Brooke, che tenta di farla desistere. Hope, tuttavia, ritiene che il suo compagno debba tornare da Steffy ed essere un padre a tempo pieno per Kelly e Phoebe. Con lei, non potrà mai essere felice.

Zoe riesce a ritrovare il padre Reese. Ora conosce il suo terribile segreto. La donna, però, non ha alcuna intenzione di tradire suo padre. Gli assicura che continuerà a stare al suo fianco. Bill ha cambiato drasticamente vita. La cosa non passa inosservata. Tutti i membri della famiglia appaiono perplessi.

Wyatt inizia ad accarezzare l’idea di tornare a lavorare per Bill. Tuttavia, vorrebbe che al suo fianco ci fosse anche Sally. Quest’ultima, però, ha un altro progetto in mente. La donna è pronta a rimboccarsi le maniche per fare in modo che la Spectra possa rinascere dalle sue ceneri.

Wyatt incontra Bill per parlare di lavoro. Gli spiega di reputare fattibile l’idea di tornare a lavorare con lui. Lo farà, però, a una sola condizione. Spencer deve investire nel sogno di Sally. Deve aiutarla a rifondare la Spectra Fashion. Liam e Hope sono allo chalet. Il giovane si accorge che la sua compagna è sempre più depressa.

Hope è pronta a rinunciare a Liam. La giovane è ormai convinta che Kelly e Phoebe abbiano diritto ad avere un padre sempre presente. Non intende togliere alle due bambine, neanche un attimo del tempo che potrebbero trascorrere con Liam.

Brooke è sempre più preoccupata per Hope. Teme che la figlia non sia in grado di uscire da sola dal tunnel nel quale è finita dopo la morte di Beth. Così, inaspettatamente, la Logan chiede aiuto proprio a Steffy. Bill ha preso la sua decisione. Accoglie Sally nella sua azienda per amore del figlio Wyatt.

Eric intende trascorrere un pomeriggio in compagnia della nipote Steffy. Quest’ultima è contenta di poter passare del tempo con il nonno e ne approfitta per confidargli cosa sta accadendo. Lo informa, infatti, che Hope intende lasciare Liam per il bene di Kelly e Phoebe.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.