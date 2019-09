Uomini e Donne, Ursula Bennardo si confida in un’intervista. Riguardo al nome della piccola Bianca: “Il nostro sarà un omaggio a una donna speciale”.

Arrivano nuove anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne, questa volta riguardanti Ursula Bennardo e Sossio Aruta. La coppia sarà ospite della prima puntata del programma, ma non prenderà parte allo stesso in pianta stabile.

Una delle motivazioni è la gravidanza di Ursula, che tra poco meno di un mese darà alla luce la piccola Bianca. La donna spiega la motivazione della scelta del nome: “un nome che mi è sempre piaciuto e che è anche lo stesso della madre di Sossio. Il nostro sarà un omaggio a una donna speciale”.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo: Oltre alla presenza della coppia è stata confermata anche la presenza di Barbara de Santi.

Oltre alla presenza di Sossio e Ursula, le ultime anticipazioni confermano la presenza anche di un altro volto noto di Uomini e Donne. Si tratta di Barbara de Santi, che conferma la notizia tramite le proprie pagine social.

La notizia non ha fatto felici molti dei telespettatori, che hanno ancora bene in mente la vena polemica e i giudizi sprezzanti che la donna era solita fare durante la trasmissione. Confermata anche una lite tra la donna e Gemma.

Non si conoscono ancora le motivazioni della discussione, ma pare quantomeno strano che sia avvenuta alla prima puntata. Durante l’estate infatti la de Santi aveva riservato parole di stima e pace nei confronti di Gemma.

“Io vorrei stare in pace. E un motivo c’è. Ho appena compiuto cinquanta anni e non avere ancora trovato un uomo capace di stravolgermi la vita, capace di amarmi ogni giorno come se fosse l’ultimo sulla faccia della Terra, comincia a pesarmi. Io voglio un amore che mi emozioni. È l’unica cosa che desidero” scriveva la donna sulle pagine di DiPiù.

Quale sarà la motivazione del litigio? Non ci resta che aspettare la prima puntata del trono over per saperne di più.