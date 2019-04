Uomini e Donne, trono over: Roberto sceglie con chi dimenticare Barbara

Uomini e Donne, trono over. Roberto dopo aver lasciato il programma ha iniziato a uscire con Rosa Lama, avrà dimenticato Barbara?

La settimana scorsa abbiamo assistito, durante Uomini e Donne trono over all’abbandono del trono da parte di Roberto Acurzio. Come conseguenza diretta di questa decisione dell’ormai ex tronista si è interrotta anche la sua conoscenza con Barbara De Santi.

Il cavaliere non solo ha interrotto la conoscenza, ma ha anche deciso di andare oltre. La prova di ciò sono le foto che Rosa Lama ha condiviso sul suo profilo Instagram, che testimoniano la loro frequentazione al di fuori del programma.

Nonostante Roberto si stia vedendo con Rosa, Barbara dichiara a Uomini e Donne Magazine che l’uomo la stia ancora cercando con messaggi e attenzioni.

Roberto e Rosa erano già usciti assieme all’interno del programma, prima che entrambi lo lasciassero. Che la donna lo abbia lasciato per continuare a uscire assieme? Non lo sappiamo ancora per certo. Quello che invece sappiamo è che i commenti di accompagnamento delle foto sono piuttosto espliciti.

“L’amicizia e l’amore, un connubio perfetto per la felicità” e ancora “Nel mentre…. a pranzo con @robertoacurzio in un posto paradisiaco!!! Grazie“. A che punto sia arrivata la loro relazione non ci è dato saperlo, certo è che Rosa ha parlato di felicità e amore.

Ma come è finita con Barbara? C’è chi crede che i due possano essersi detti addio anche in privato, mentre altri pensano che sia iniziata una storia.