Uomini e Donne trono over: La data delle nozze di Sossio Aruta e Ursula Bernardo

Uomini e Donne trono over, Sossio Aruta e Ursula Bernardo dopo l’annuncio della gravidanza arriva la data delle nozze: ‘Matrimonio stellare come il nostro amore’.

Dopo l’annuncio del figlio in arrivo Sossio Aruta e Ursula Bernardo hanno deciso la data del matrimonio ‘stellare’. La coppia si è conosciuta nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne trono over. Si sono scelti e sono andati via insieme coronando la loro storia d’amore. In estate hanno partecipato al reality dedicato alle coppie vip di “Temptation Island” per mettere alla prova il loro amore.

Tra i due ci fu crisi seguita da una separazione. In seguito si sono chiariti e Sossio ha compreso che Ursula era la dinna della sua vita. Da allora vivono insieme. Giorni fa è stato dato l’annuncio della dolce attesa di Ursula mostrando nel corso del programma Uomini e Donne l’ecografia della gravidanza. Ora è tempo di sposarsi.

Ursula Bernardo dice ‘si’ a Sossio

“Sono felice di diventare tua moglie, quindi ti rispondo sì. Però voglio un matrimonio stellare, indimenticabile, grande come il nostro amore”, su “DiPiù” Ursula ha accettato la proposta di Sossio, precisando: “Mi avevi chiesto di essere meno gelosa – si legge sulla rivista – ma vorrei che tu tenessi a mente che io non sono gelosa. Sono semplicemente una donna che ha subito delle mancanze di rispetto e non ne accetterebbe altre.

Sono quindi attenta a tutto quello che mi gravita intorno perché voglio avere la sicurezza di non essere presa in giro. Non fraintendere. Mi fido ciecamente di te, però non è sempre facile starti vicino. Ti avverto, alla prima che mi fai ti mollo. Non mi interessano le scuse, perché nella vita ne ho sentite troppe”.

Visualizza questo post su Instagram Ti ho voluto con tutto me stesso !!! Ti amo matta❤❤❤ Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial) in data: Mar 27, 2019 at 5:35 PDT

Ursula Bernardo: ‘E’ difficile stare accanto a Sossio Aruta, lui è molto seguito dalle donne’

Sossio è un professionista del calcio e una ‘star’ di ‘Uomini e Donne’ trono over, ha sempre tante ammiratrici ed è difficile tenere la situazione sotto controllo: “E’ un personaggio popolare e spesso può capitare di finire in situazioni davvero imbarazzanti. In mezzo a decine di donne che vogliono ballare con te, che ti baciano, che ti accarezzano o che vogliono un tuo autografo. Per me non è facile”. – conclude Ursula. Ora si fa sul serio, un figlio e il matrimonio sono un passo importante, Sossio dovrà darsi una regolata per amore di Ursula.

Ursula Bernardo e Sossio Aruta pronti per il ‘SI’

La data delle nozze non è ancora stata definita. L’indecisione è dovuta alla gravidanza. Da un lato vorrebbero sposarsi dopo il parto mentre qualcuno sostiene che siano pronti a convolare già prima della scadenza dei nove mesi di attesa.