Uomini e Donne, gossip: spunta un video di una dama nuda

Uomini e Donne trono over, gossip. Una ex dama ha pubblicato un breve video di se stessa nuda mentre si riprende allo specchio.

Una ex dama di Uomini e Donne trono over si è ripresa nuda. La donna ha pubblicato poi il breve video sul suo profilo Instagram corredato da una frase di incoraggiamento all’accettazione del proprio corpo.

La notizia ha fatto ovviamente scalpore, sopratutto a pochi giorni dalla messa in onda delle prime puntate del dating show di Canale 5. Ricordiamo infatti che la prima puntata del programma di Maria De Filippi andrà in onda lunedì 16 settembre.

La dama era una ex corteggiatrice di uno dei protagonisti più amati dal pubblico di Uomini e Donne, Giorgio Manetti.

La dama in questione si chiama Gabria Gagliardi, ex concorrente del trono over di Uomini e Donne. La donna era una corteggiatrice di uno dei volti più amati dal pubblico degli ultimi anni, ex di Gemma Galgani, Giorgio Manetti.

La loro conoscenza era però stata di breve durata, infatti Giorgio si era stancato di lei dopo poche settimane, mostrandosi indisposto nei suoi confronti fin da subito. Li è finita l’esperienza della donna negli studi Mediaset.

La Gagliardi aveva abituato i suoi fan a scatti molto audaci, complice la sua avvenenza, ma questa volta si è superata. Ovviamente tra i fan del programma sono subito iniziate le polemiche e le proteste riguardo il video della donna.