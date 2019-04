Uomini e Donne, trono over. Fabrizio Cilli lascia il programma dopo le polemiche per le sue foto senza veli.

Ultimi aggiornamenti del trono over di Uomini e Donne. Dopo la puntata del 18 aprile pare proprio che l’avventura di Fabrizio Cilli come corteggiatore di Gemma Galgani e del programma si sia conclusa definitivamente.

Dopo le polemiche a causa delle foto senza veli sono sorti problemi con la redazione e con Gemma. La dama infatti ha sempre avuto dei dubbi sull’uomo, anche a causa dei quasi 30 anni di differenza di età tra di loro.

Gemma non era l’unica a dubitare di Fabrizio, infatti Valentina e Gianni Sperti erano sicuri della malafede dell’uomo.

Nella puntata del 18 aprile di Uomini e Donne abbiamo assistito ad un faccia a faccia a distanza tra Gemma e Fabrizio. In questo faccia a faccia Gemma ha espresso i propri dubbi sull’uomo mentre tutti hanno posto l’accento sulle sue scelte.

Gianni Sperti è intervenuto e si è detto sorpreso di come Gemma non capisca le reali intenzioni dell’uomo:

“Non è possibile… è un bluff dichiarato, ci vuoi far credere che sei l’unica donna che non ha capito la realtà? Io non ci credo che, alla tua età, non vuoi capire? Dai, ha 42 anni, ti corteggia, dopo due giorni, ti manda A te di Jovanotti, ma anche mia nipote di 3 anni l’avrebbe capito!”

Dopo la puntata è poi arrivata la notizia che Fabrizio dovrebbe lasciare la trasmissione. Notizia avvalorata da un post che lo stesso Fabrizio ha condiviso sui social.

“Dopo che sono stato umiliato dalla redazione sono stato eliminato dal programma Uomini e Donne perchè sul treno ho detto che Gemma non mi interessava… Loro sapevano… Qualcuno mi ha registrato e ha consegnato tutto a canale 5. Io sono felice, dopo minacce e offese riprendo la mia vita“, si legge nel suo messaggio.