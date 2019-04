Uomini e donne trono over: dopo vari litigi con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri è attratto da Elena.

Archiviata da tempo la storia con Ida Platano, uno dei cavalieri del trono over di Uomini e donne, ovvero Riccardo Guarnieri, sembra aver chiuso anche con Roberta Di Padua dopo varie liti. A questo punto, il cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha iniziato una nuova conoscenza con una dama arrivata da poco, Elena. Come riporta “Gossipetv”, la redazione avrebbe invogliato la donna a chiedere il numero a qualche cavaliere e lei avrebbe scelto proprio Riccardo. Lo stesso cavaliere, al centro dello studio, rivela di aver iniziato una conoscenza con Elena, con la quale però c’è qualche piccolo problema. Guarnieri confessa di aver qualche dubbio sulla dama, la quale in questi giorni gli avrebbe dichiarato di non avere proprio una bellissima considerazione di lui. Oltre ciò, pare che fisicamente Elena non abbia avuto il colpo di fulmine con Riccardo.

Per tale motivo, il cavaliere si ritrova a voler fare un passo indietro in questa nuova conoscenza. “A me piace, ma non ho stimoli”, ammette Riccardo al centro dello studio. L’opinionista Gianni Sperti, però, trova assurdo il suo atteggiamento, visto che secondo lui dovrebbe iniziare a corteggiare anziché essere sempre corteggiato.

Giovanni o Riccardo: chi vedreste bene con Elena? #UominieDonne pic.twitter.com/b3FTbq5DVE — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2019

Ma il cavaliere non è d’accordo, in quanto vorrebbe che ci fosse almeno un minimo di apprezzamento nei suoi confronti da parte di Elena. C’è inoltre da aggiungere che Elena si sta anche conoscendo con Giovanni, con il quale la dama ammette di trovarsi abbastanza bene, tanto che le conversazioni tra loro avvengono in modo tranquillo e naturale.