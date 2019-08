Uomini e donne trono over: archiviato Riccardo Guarnieri, Ida Platano riparte dal supporto della grande amica Gemma Galgani.

Lunedì 16 settembre andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Uomini e donne. Oltre al trono classico, grande spazio verrà dato a quella che è ormai una certezza del dating show di Maria De Filippi, ovvero il trono over. Come riporta “Il sussidiario”, a breve dovrebbero partire le registrazioni del trono over, forse proprio domani, martedì 27 agosto.

Tra i protagonisti più celebri, oltre alla star Gemma Galgani, ci sono senza dubbio Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Chissà se, archiviata la burrascosa storia col cavaliere pugliese, la dama tornerà in trasmissione oppure deciderà di prendersi una pausa. In questi giorni, dopo avere pubblicato una foto su Instagram, Ida Platano ha anche aggiunto quanto sia particolare la sua vita al momento: “La mia vita è stata come un lungo giro sulle montagne russe. È stato un viaggio durante il quale ammetto di essermi persa varie volte, ma sono tornata, ho ritrovato me stessa…”.

Uomini e donne trono over, Ida Platano: “L’amicizia con Gemma è estremamente pura”

Una certezza è rappresentata dalla grande amicizia tra Ida e Gemma, che dura ormai da molto tempo. Infatti, anche questa estate l’hanno trascorsa insieme e Ida si diverte a postarne alcuni momenti su Instagram: “Avevo quasi paura ad avvicinarmi a lei -ha dichiarato la Platano al Magazine di Uomini e Donne- perché avendola vista sempre in TV, mi sembrava irraggiungibile.

Poi, piano piano e con molto rispetto, l’ho contattata su Instagram tramite un messaggio, ho messo qualche like ai suoi post… Alla fine, una volta uscita dalla trasmissione, ho chiesto alla redazione di poter avere il suo numero e così è nata la nostra amicizia, che è estremamente pura”. Ida ha in comune con Gemma Galgani la semplicità e la fragilità, caratteristiche in cui si è rivista: “Gemma è una vera amica, oltre a essere una donna intelligente e anche una persona che sa ascoltare tantissimo, sa dare consigli estremamente coerenti. Di amiche vere nella vita ce ne sono poche. Io mi ritengo una persona fortunata ad aver conosciuto Gemma, molto fortunata, e non ho alcuna intenzione di farmela scappare. Ho bisogno di lei. Gemma -conclude Ida- c’è sempre. Posso chiamarla a qualsiasi ora, lei c’è”.