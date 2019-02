Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ospite della prossima puntata del trono over. Continuano intanto le discussioni tra Ida e Riccardo.

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata del trono over di Uomini e Donne, puntata del 19 febbraio. Nello studio di Maria De Filippi ci sarà un ospite a sorpresa: Lorenzo Riccardi, prossimo tronista a compiere la scelta nello speciale sera del programma.

In attesa quindi che il 22 febbraio Lorenzo compia la propria scelta tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, vedremo il tronista in azione al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti per una puntata del trono over.

Protagonisti della puntata di Uomini e Donne, oltre a Lorenzo, saranno ancora Ida e Riccardo, ancora impegnati in lunghi battibecchi.

Lorenzo in questa occasione svolgerà il ruolo di opinionista oltre che di gradito ospite, rispondendo anche a qualche domanda postagli da Maria De Filippi. Come quando lei gli ricorderà che presto dovrà andare in villa per scegliere tra le sue due corteggiatrici.

“No Maria, non ci voglio andare!”, la risposta del ragazzo. Che poi presenta il suo nuovo tatuaggio, due quadratini con la scritta si, no. Le anticipazioni delle puntate serali vogliono Claudia Dionigi come scelta più probabile di Lorenzo.

Nel frattempo la puntata si incentra ancora una volta su Ida e Riccardo, che riprendono li dove hanno lasciato l’ultima puntata: discutendo. Coinvolta in questa discussione anche Roberta di Padua, avvisata poco dopo da Tina che le dice: “Io sono convinta che fra un mese tu sarai scaricata”.

La discussione tra i due ex amanti riguarda Pamela, recentemente ricontattata da Riccardo. Ida al suo ex dirà “Riccardino, scendi dal piedistallo”. Mentre Stefano, coinvolto successivamente nella discussione, dirà “Dimmelo, come devo dimostrare che voglio stare con te”.