Uomini e Donne, trono classico: Si scommette sulla scelta del tronista Giulio Raselli

Uomini e Donne, trono classico: Lunedì il tronista Giulio Raselli farà la sua scelta. La curiosità? Ebbene c’è chi scommette. Ecco cosa ne pensano i Bookmaker.

Uomini e Donne trono classico, il famoso dating show di Maria De Filippi vede passare l’ennesima “Storia d’amore” e l’ennesima coppia da accoppiare, o forse no?

Lunedì 20 Gennaio Giulio Raselli, prima corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne trono classico, poi tentatore a Temptation Island e ora tronista, terminerà il suo ciclo e si troverà di fronte alla fatidica scelta che andrà in onda in diretta, nell’appuntamento pomeridiano delle 14.45. Il pubblico è in attesa di sapere chi delle due ragazze sarà scelta. Si fanno pronostici e qualcuno addirittura scommette.

Cosa ne pensano i bookmaker?

Ebbene sono aperte le scommesse ed Eurobet, unico bookies che propone le quote sulla scelta, ha detto la sua:

La più probabile è la 24enne Giulia D’Urso, quotata a 1.35, ma anche Giovanna Abate ha le sue chances con una quota di 2.00.

La possibilità che non scelga non è da escludere. Infatti, nonostante i legami che Giulio ha creato durante il suo percorso con le ragazze, la possibilità che lasci il programma da solo è quotata a 7.00. Ma attenzione c’è anche la possibilità che Giulio possa ricevere un rifiuto, il fatidico ‘NO’. Insomma staremo a vedere nella puntata di Uomini e Donne trono classico in onda lunedì 20 cosa succederà.