Uomini e Donne: presentati Sara Tozzi e Alessandro Zarino

Il 19 settembre è ripartito ufficialmente il trono classico di Uomini e Donne. La puntata iniziale è stata dedicata alla presentazione dei quattro nuovi tronisti che ci accompagneranno durante questa stagione.

Si è iniziato con i due ex tentatori di Temptation Island: Sara Tozzi e Alessandro Zarino (gli altri due verranno presentati nella puntata di oggi). Inoltre ospiti della puntata sono stati Filippo Bisciglia con Katia e Vittorio.

Entrambi ex tentatori di Temptation Island, lei, ragazza modenese di 22 anni, dichiara di essere molto sensibile e di avere un rapporto complicato con il padre. Lui, napoletano di 28 anni, ha avuto un passato difficile e dopo essersi ripreso vuole trovare l’amore.

Inoltre in questa prima puntata ci sono stati altri ospiti speciali provenienti dall’ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando del conduttore Filippo Bisciglia e della coppia composta da Katia e Vittorio.

I due, fidanzati da due anni e mezzo, non sono riusciti a superare la prova del programma e si sono separati. La loro non è stata una separazione facile, anzi, ma i due hanno superato tutto e si sono lasciati con un abbraccio nello studio di Maria De Filippi.

Nella puntata di oggi verranno presentati gli altri due tronisti e saranno presenti altri ospiti speciali provenienti da Temptation Island.