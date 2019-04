Uomini e Donne trono classico, cambiamenti alla programmazione in occasione delle feste di Pasqua: sospensione dal 18 al 22 aprile.

Ultime novità per quanto riguarda la programmazione di Uomini e Donne trono classico. Il dating show di Canale 5 subirà la consueta sospensione in occasione delle feste di Pasqua, come confermato dalla programmazione settimanale rilasciata da Mediaset.

Il trono over e quello classico vanno quindi in vacanza, ma come cambierà la programmazione della prossima settimana? Non abbiamo ancora notizie certe. Sappiamo che ci potranno essere delle modifiche, ma non sono state ancora comunicate.

L’ultima puntata di Uomini e Donne trono classico andrà in onda giovedì 18 aprile per poi riprendere dopo pasquetta, martedì 23.

Come di consueto, in occasione delle feste per la Pasqua Uomini e Donne si prende una pausa. Come già successo lo scorso anno Maria De Filippi ha deciso di far iniziare la pausa un po’ prima del solito, in particolare a partire da venerdì Santo.

L’ultima puntata del dating show andrà quindi in onda giovedì 18 aprile. Se cambierà la messa in onda delle puntate della prossima settimana non è ancora sicuro. Normalmente la prima parte della settimana viene dedicata al trono over, mentre la seconda a quello classico.

In occasione di questa settimana “corta” è però possibile che la programmazione delle puntate cambi, per permettere la visione di entrambe le edizioni. La ripresa della trasmissione è prevista per martedì 23 aprile, il giorno dopo pasquetta.

Al posto di Uomini e Donne è stato annunciato che saranno trasmessi degli episodi lunghi della soap Una Vita.