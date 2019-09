Uomini e Donne, news: è finita tra Ivan e Sonia

Uomini e Donne, trono classico. E’ finita la storia tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. L’ufficialità arriva da lei con un post sui social.

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne. Arriva infatti l’ufficialità della separazione tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. I due erano stati visti separati nell’ultimo periodo e nemmeno la vacanza fatta insieme ha potuto porre rimedio ai loro problemi.

L’ufficialità arriva da Sonia stessa attraverso i propri canali socia: “Nessun volo per Madrid ragazzi”, scrive la donna sotto una sua foto all’aeroporto. In molti credevano che la donna stesse prendendo l’aereo per la spagna, dove si trova attualmente Ivan.

Uomini e Donne, trono classico: “Il nostro rapporto è cambiato”, spiega Sonia riguardo la sua relazione, ormai conclusa, con Ivan.

Purtroppo le cose tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino non sono andate come dovevano. Molti fan di Uomini e Donne avevano notato il loro allontanamento, sopratutto dalle foto condivise sui social, che testimoniavano la loro lontananza.

Sonia ha poi deciso di spiegare meglio come sono andate le cose tra di loro. “Sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e l’affetto. Ultimamente leggo tanti vostri messaggi sul mio rapporto con Ivan. È chiaro ed evidente a tutti che purtroppo il nostro rapporto è cambiato”.

La donna ha poi continuato: “Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavano cambiando solo noi. I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde… È la vita… Anche se non è facile e fa male all’anima, bisogna abituarsi al cambiamento“.

Mentre attendiamo ancora che Ivan si esprima sulla vicenda, a oggi infatti continua il suo silenzio, Sonia chiude le proprie spiegazioni dicendo: “Vi chiedo solo del rispetto… Mettete sempre il cuore al primo posto”.