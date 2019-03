Uomini e Donne, Teresa Langella pronta a passare alla Rai. Dovrebbe essere nel nuovo cast di Tale e Quale Show.

A parecchie settimane dalla fine del proprio trono a Uomini e Donne, si continua a parlare di Teresa Langella. La ragazza potrebbe infatti lasciare Mediaset per approdare in Rai. La napoletana infatti potrebbe far parte del prossimo cast di Tale e Quale Show.

Conosciuta ai più per le sue apparizioni su Mediaset, in origine la ragazza era, ed è, una cantante neomelodica. Molti dei suoi singoli hanno avuto un buon successo su YouTube e il prossimo 20 marzo 2019 uscirà il suo ultimo singolo.

La partecipazione di Teresa Langella a Tale e Quale Show non sarebbe la prima apparizione di un volto “nato” su Mediaset.

Prima delle apparizioni a Temptation Island e a Uomini e Donne il sogno di Teresa Langella era quello di sfondare nel campo musicale. Questa è una delle motivazioni che hanno portato a forti critiche nei suoi confronti, con i fans che l’hanno accusata di essere sempre stata interessata solo alla sua carriera musicale.

La ragazza comunque ha anche avuto molte dimostrazioni di affetto, proprio in occasione dell’annuncio dell’uscita del suo prossimo singolo. Secondo le anticipazioni, diffuse dal settimanale Oggi, la conferma non è ancora arrivata.

Carlo Conti non ha ancora sciolto le ultime riserve sui nomi del prossimo cast della sua trasmissione. Non sarebbe la prima volta che un artista proveniente da Mediaset approda a Rai 1 nel suo programma e Teresa sarebbe solo l’ultima di una lunga schiera.