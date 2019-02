Uomini e Donne serale, ultima attesissima puntata. Nella serata speciale dedicata alla scelta di Luigi Mastroianni mancherà Nilufar Addati.

Mancano pochi giorni all’ultima puntata di Uomini e Donne serale. In queste ore i protagonisti, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, stanno registrando la seconda parte dello speciale che andrà in onda venerdì 1° marzo nella location speciale.

Iniziano a girare in rete i nomi degli ospiti speciali presenti alla puntata, tra i quali spicca il nome di Nilufar Addati. La ragazza, ottima amica di Luigi, spicca perchè non ci sarà: dopo la recente rottura ha deciso di non partecipare per la presenza di Giordano stesso.

L’annuncio arriva dalla stessa Nilufar che su Instagram risponde ai suoi fans spiegando il perchè non sarà presente alla puntata Uomini e Donne serale.

Dopo aver assistito a due scelte, un “No” di Andrea a Teresa e un “Si” di Claudia a Lorenzo, manca un’ultima puntata per chiudere con i vecchi tronisti. In questa puntata, che sarà divisa in due per permettere ai due ragazzi di avere il loro spazio, vedremo le ultime scelte.

Le anticipazioni parlano di Natalia, per quanto riguarda Ivan, e di Irene, per quanto riguarda Luigi. Il ragazzo dovrà però fare a meno della sua amica Nilufar. La ragazza ha infatti annunciato la sua assenza alla puntata speciale dedicata all’amico.

L’annuncio arriva su Instagram, dove la napoletana risponde cosi ad una domanda di un fan: “Io e Lu abbiamo un bellissimo rapporto, gli voglio tanto bene e spero con tutta me stessa che vada tutto per il meglio”.

“Per ovvi motivi, però, non sarò presente alla sua scelta.” e ancora: “È sempre bello vedere la felicità degli altri, soprattutto se vivono un momento che hai vissuto anche tu”.