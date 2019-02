Anticipazioni Uomini e donne serale: arrivano nuove indiscrezioni per le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Ecco le prime immagini delle registrazioni al Castello.

Cresce l’attesa dei telespettatori di Canale 5 per le puntate serali di Uomini e Donne, in cui i protagonisti del trono classico sveleranno la loro scelta definitiva. Uomini e donne – La scelta andrà in onda per quattro venerdì di seguito: 15 e 22 febbraio, 1 e 8 marzo. Le prime indiscrezioni sulle scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono state anticipate dal sito “Il Vicolo delle News” e poi riportate da “Novella 2000”.

Uomini e Donne serale: Teresa Langella avrebbe scelto Andrea Del Corso

Secondo le indiscrezioni, prima della villa Teresa Langella era certa che la sua scelta sarebbe stata Antonio Moriconi. Ma sembra che la villa abbia sconvolto tutti i suoi piani, facendola invece optare per Andrea Dal Corso, l’ex tentatore di Temptation Island, con quest’ultimo che avrebbe però risposto negativamente.

Il pubblico saprà l’esito della vicenda venerdì 15 febbraio alle 21.20 su Canale 5, visto che la scelta di Teresa andrà in onda nella prima puntata del serale.

Uomini e Donne serale: Lorenzo Riccardi avrebbe scelto Claudia Dionigi

Mentre la scelta di Teresa Langella è stata girata lunedì e andrà in onda questa settimana, quella di Lorenzo Riccardi è stata registrata martedì 12 febbraio e andrà in onda nella seconda puntata del serale, prevista venerdì 22 febbraio sempre in prima serata su Canale 5. La scelta di Lorenzo, “conteso” da Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi, sarebbe caduta su quest’ultima (che avrebbe risposto positivamente). Tuttavia, le anticipazioni riportano che si sarebbe trattato di una scelta a dir poco faticosa, tanto che il tronista si è infuriato ed è arrivato ad andarsene. Anche in questo caso, l’esito della vicenda si avrà sugli schermo di Canale 5 venerdì 22 febbraio in prima serata.