Uomini e Donne, Lisa racconta al magazine della sua malattia

Uomini e Donne magazine, intervista di Lisa al giornale. L’ex tronista del trono over racconta della malattia che l’ha costretta ad operarsi.

Continuano gli aggiornamenti con i protagonisti di Uomini e Donne. Chiusa ufficialmente la stagione con la scelta dei tronisti, gli aggiornamenti continueranno grazie al magazine del programma. Interviste su interviste ai protagonisti del dating show di Canale 5.

Questa volta la protagonista è Lisa, ex dama del trono over. La sua storia però non è delle più felici: la donna infatti racconta della malattia con cui ha combattuto per anni. Inoltre ci fa sapere che lo scorso luglio è stata operata d’urgenza.

Lisa racconta di come da anni combatte contro l’endometriosi, che è arrivata al quarto stadio.

Questa volta la protagonista dell’intervista del magazine di Uomini e Donne è Lisa, ex dama del trono over. La donna si racconta e ci fa sapere che da anni combatte con l’endometriosi, che è arrivata al quarto stadio.

Questa malattia l’ha anche costretta ad operarsi d’urgenza lo scorso luglio. Inizialmente l’operazione, già programmata da tempo, doveva essere svolta nel mese di settembre. Il sopraggiungere di dolori fortissimi ha costretto l’ex dama ad anticipare i tempi.

Lisa ci parla anche del compagno Mauro: da anni i due vivono la loro storia d’amore. L’uomo le è stato accanto per tantissimo tempo, supportandola nei momenti bui. La donna ha infatti dichiarato: “Oggi non smetterò mai di ringraziarlo per quello che ha fatto, mi ha dato una forza incredibile“.

Ricordiamo che Uomini e Donne ritornerà a metà settembre, sempre al solito orario. Riconfermata la presenza di Gemma Galgani, insieme ai due opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari. Chiaramente alla conduzione rimane Maria De Filippi.

Attualmente il programma è stato sostituito da un secondo episodio della soap Un Vita, in attesa dellaserie turca Bitter Sweet, in onda dal 10 giugno.