Anticipazioni Uomini e donne trono over: Pamela Barretta e Stefano Torrese hanno pubblicato una foto sui social, dopo che avrebbero lasciato insieme lo studio.

Il trono over di Uomini e donne avrebbe formato una nuova coppia: quella tra Pamela Barretta e Stefano Torrese.

Come riportato da “Blastingnews”, da diverse settimane i due continuano a essere protagonisti di discussioni in studio, non negando però un certo interesse reciproco. Qualche giorno fa il cavaliere era diventato protagonista di nuovi dubbi a causa di una segnalazione insieme ad un’altra donna. Il fatto aveva scatenato i sospetti della Barretta, che aveva giustificato la propria reazione parlando del suo difficile passato con uomini violenti.

Ma una foto pubblicata su Instagram da Stefano nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, sembra annunciare il loro fidanzamento. Sebbene non siano noti gli sviluppi di alcune registrazioni, Pamela e Stefano hanno di fatto ufficializzato la loro frequentazione attraverso i social. Nell’immagine, la neo-coppia appare sorridente, con la seguente didascalia: “Chi ha lottato per amore, ama due volte“.

Un’affermazione che si riferisce al difficile percorso intrapreso all’interno del programma e che spesso ha portato a litigi e incomprensioni: lei faticava a lasciarsi andare a causa del suo tormentato passato, mentre lui sembrava voler basare la loro frequentazione, quanto meno in un primo momento, su un rapporto più “libero”. Ora però le cose sembrerebbero finalmente cambiate.

I due, tra l’altro, erano assenti nell’ultima registrazione del trono over, effettuata mercoledì 6 marzo. Pamela e Stefano non erano in studio, ma nessuno ha parlato delle motivazioni della loro assenza.

È probabile, quindi, che i due abbiano annunciato di volersi vedere lontano dalle telecamere nel corso della precedente registrazione del programma di Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni: in quell’occasione verrà con ogni probabilità definitivamente “ufficializzato” il fidanzamento tra Pamela e Stefano.