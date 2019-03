Uomini e Donne, anticipazioni. Ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, con il cavaliere che si dimostra ancora geloso della dama.

Ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. E’ quanto sembra stia accadendo in queste puntate del trono over di Uomini e Donne. Riccardo ha cambiato completamente atteggiamento rispetto la sua ex fidanzata, tanto da sembrare ancora innamorato.

Il cavaliere dopo due mesi di frequentazione nella scorsa puntata ha chiuso la storia con Roberta, per la quale provava solo attrazione fisica. Contemporaneamente ha mostrato di essere geloso di David Scarantino, che ha intrapreso la conoscenza di Ida.

I fans hanno ricominciato a sperare dopo una frase molto ambigua scritta da Riccardo sul suo profilo Instagram.

Nella scorsa puntata del trono classico di Uomini e Donne la gelosia di Riccardo era esplosa (ve ne abbiamo parlato QUI ). Dopo aver chiuso, tra mille critiche, con Roberta, l’uomo se l’era presa con David Scarantino, che aveva accettato di iniziare la conoscenza di Ida.

David che pure è stato criticato da Cristina, per aver interrotto il loro rapporto iniziato parecchio tempo prima. La donna però spera ancora che David ritorni sui suoi passi per ritornare da lei.

I due sono venuti alle mani, costringendo Maria De Filippi a chiedere l’intervento di un buttafuori. Questa reazione, unita ad una frase criptica su Instagram, avrebbero riacceso le speranze dei fans di rivedere la coppia insieme. Ecco la frase in questione:

“Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi le responsabilità per cambiarle”.

Ricordiamo che i due si erano separati dopo la partecipazioni a Temptation Island Vip, prima di tornare entrambi al dating show di Canale 5.