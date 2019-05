Uomini e Donne, trono over. Nell’ultima puntata Maria De Filippi parla personalmente con Riccardo per spronarlo a tornare con Ida Platano.

Al trono over di Uomini e Donne trono over continuano le litigate tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nonostante lei sia tornata su sua richiesta, i due non sono riusciti ancora a venire a capo della situazione. Riccardo chiede ancora tempo per capire in che direzione andare.

Ida vorrebbe mettere la parola fine alla questione, ma i suoi sentimenti le impediscono di allontanarsi definitivamente da Riccardo. La situazione è diventata insostenibile, tanto da far scomodare la stessa Maria De Filippi per dare dei consigli al cavaliere.

Il pubblico è diviso tra chi vorrebbe vedere i due tornare assieme e chi vorrebbe che Ida lasci Riccardo per sempre.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano a discutere a Uomini e Donne trono over. Il pubblico è spaccato in due: da una parte c’è chi vorrebbe rivedere la coppia assieme, tra cui anche Gianni Sperti, mentre gli altri vorrebbero che Ida lasciasse definitivamente Riccardo.

Per cercare di aiutare la coppia è intervenuta anche Maria De Filippi, cercando di spronare Riccardo a capire quello che Ida vuole, spiegandogli i dettagli che gli sfuggono. Riccardo però sembra non capire o non voler capire, decidendo di lasciare lo studio.

La De Filippi però non si arrende e cerca di convincerlo ad andare a Bergamo con lei. Il cavaliere però ha spiegato di avere ragioni personali, cercando di convincere la dama a rimanere a Roma. Dopo un po’ Ida accetta e i due escono dallo studio mano nella mano.