Uomini e Donne, anticipazioni: ecco i nomi dei probabili tronisti

Uomini e Donne, anticipazioni. Finito il programma iniziano a circolare i nomi dei tronisti per la prossima stagione che riprenderà a settembre.

Il dating show di Canale 5 si è appena concluso ma le voci attorno al programma non si fermano. In attesa della prossima stagione di Temptation Island, in cui agiranno alcune delle coppie di Uomini e Donne, arrivano le prime candidature per i prossimi tronisti.

Tutti i nomi che circolano appartengono a volti noti del programma, che durante l’edizione appena conclusa si sono distinti in qualche modo. Stiamo parlando di ex corteggiatori non scelti dai rispettivi tronisti, i quali hanno avuto una buona presa sul pubblico.

I nomi che circolano in queste ore per il trono classico di Uomini e Donne anticipazioni abbiamo quelli di Klaudia, Antonio, Giulio e Luca.

Tra i nomi che più di tutti sembrano essere credibili per i troni della prossima stagione abbiamo Klaudia Poznaska, corteggiatrice di Andrea Zelletta, non scelta in favore di Natalia. Nel suo caso è stato il pubblico a chiedere a gran voce di rivedere la ragazza.

Abbiamo poi il nome di Luca Daffrè, corteggiatore prima di Teresa Langella e poi di Angela Nasti, non ha preso bene la sua dipartita dalla trasmissione. Un altro ex corteggiatore che potremmo vedere sul trono è quello di Giulia Cavaglià, Giulio Raselli.

L’uomo ha dichiarato, al termine della sua esperienza come corteggiatore, “Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mi ha sostenuto e grazie anche a chi era contro di me”. Ha poi aggiunto: “Grazie anche a te, Giulia, nonostante tutto, è stato bello. È stato vero”.

Infine arriva un’auto-candidatura da parte di Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, che vorrebbe essere sul trono il prossimo settembre.