Uomini e Donne, news: Giorgio Manetti pronto a tornare

Uomini e Donne, anticipazioni. Una clip sul suo profilo Instagram fa pensare a un clamoroso ritorno di Giorgio Manetti.

Grandi novità in arrivo per il pubblico di Uomini e Donne. In una clip pubblicata sul proprio profilo Instagram Giorgio Manetti annuncia il suo ritorno a settembre. La clip non contiene ulteriori informazioni ne specifiche di sorta.

Ovviamente tra i fan la notizia ha creato un certo scalpore, collegando l’ex cavaliere al programma che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo. Parliamo ovviamente del dating show di Canale 5, dove Giorgio corteggiava Gemma Galgani.

“Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove!” recita la clip condivisa sui social da Girogio Manetti.

Ma chi è Giorgio Manetti? Per i più smemorati Giorgio è stato uno dei corteggiatori di Gemma Galgani, storica tronista, e colonna, del trono over di Uomini e Donne. Le loro vicende hanno tenuto banco per lungo tempo su Canale 5.

Nonostante la loro relazione non sia finita bene, l’uomo è rimasto nel cuore dei telespettatori. Giorgio rimane infatti uno dei cavalieri più amati e discussi degli ultimi anni. A proposito di Gemma, l’ex cavaliere ha dichiarato in una recente intervista:

“Cercavo una donna di classe, che avesse una certa padronanza nella dialettica e che fosse una donna d’acciaio…E tutte queste caratteristiche le vedevo in Gemma…”

Ma se davvero Giorgio Manetti tornerà a Uomini e Donne, che ruolo vestirà? Quello del single in cerca dell’amore o come fidanzato? Ricordiamo infatti che da qualche tempo è tornato con Cristina, una sua ex fiamma.

“Lei è una mia ex fidanzata…E dopo quasi 10 anni ho ritrovato una donna meravigliosa…“