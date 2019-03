Uomini e Donne, anticipazioni. A settembre torna il trono gay, sono infatti partiti i casting per cercare il nuovo tronista.

Grandi novità in vista per Uomini e Donne. Infatti a settembre riparte il trono gay, come ci raccontano le anticipazioni che circolano in queste ore sul dating show di Canale 5. Quella che verrà sarà la terza edizione, dopo quelle i Claudio Sona nel 2016 e Alex Migliorini di due anni fa.

Le indiscrezioni ci fanno sapere che Maria De Filippi vorrebbe far partire anche il trono lesbo, ma senza successo. Questo non a causa di un parere negativo da parte di Mediaset, ma per mancanza di ragazze.

Vediamo cosa è successo nei due precedenti troni gay con Claudio e Alex.

Era il 2016 quando ad Uomini e Donne debuttava per la prima volta il trono gay. Il primo tronista era Claudio Sona che dopo un lungo percorso scelse Mario Serpa. Coppia che non ebbe vita lunga, infatti i due si separarono pochi mesi dopo.

Anche l’altra coppia uscita dal trono gay è durata appena qualche mese: infatti Alex Migliorini e Alessandro D’Amico sono stati travolti dalla vicenda dell’ex fidanzato spagnolo che insinuava di stare insieme al veronese quando stava ancora sul trono.

Maria De Filippi all’epoca del primo trono fu pesantemente criticata per la scelta di inserirlo all’interno del programma. La situazione si fece talmente tesa che è da quel momento che la conduttrice è accompagnata da una guardia del corpo.