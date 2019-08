Uomini e donne gossip: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi (ex protagonisti del trono classico) sono sempre più innamorati.

Dopo essersi conosciuti durante il Trono Classico di Uomini e donne, la storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi prosegue nel migliore di modi. I due sono sempre pronti a stuzzicarsi sui social con battute, frecciatine e scherzi, mostrando quotidianamente la loro complicità.

Come riporta “Lanostratv”, in questi giorni la coppia si è divisa, visto che Claudia è volata a Los Angeles, forse per lavoro, mentre Lorenzo Riccardi è rimasto a Latina, dove convive ormai dallo scorso inverno con la fidanzata.

Durante i giorni di assenza di Claudia, il “Cobra” non ha avuto il tempo di annoiarsi e si è consolato con Sergio Dionigi, ovvero suo suocero. “Mi dai un bacino Sergio?”, scrive nella didascalia sotto una simpatica foto.

Uno scatto che ha fatto impazzire i fans, felici di vedere l’ex tronista a proprio agio con il padre di Claudia.

La quale è poi tornata infatti in Italia e ad attenderla ha trovato proprio il suo Lorenzo, che l’ha abbracciata e baciata calorosamente, immortalando tutto sulle stories di Instagram.