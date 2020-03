Uomini e donne: l’emergenza Coronavirus costringe allo stop delle registrazioni del Trono Over e del Trono Classico (cui partecipano abitualmente persone provenienti da tutte le regioni).

L’emergenza Coronavirus porta alla sospensione di Uomini e donne. Come riportato dal sito “Gossip e tv”, a causa dell’emergenza sanitaria non sarebbe più possibile registrare le puntate del Trono Over e del Trono Classico, alle quali prendono abitualmente parte persone provenienti da tutte le regioni italiane.

La prossima settimana (da lunedì 16 a venerdì 20 marzo) andranno in onda le ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi. Poi, da lunedì 23 marzo, Uomini e Donne potrebbe essere sostituito su Canale 5 da una serie di lungometraggi (come Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher, Disegno d’Amore).

Il dating show di Maria De Filippi non è il primo programma della tv italiana a subire restrizioni di questo tipo durante questo difficile periodo. Basti pensare per esempio ai due quiz di Rai 1, Soliti Ignoti e L’Eredità, anche loro costretti a fermare le registrazioni e sostituiti da repliche.

Anche i programmi condotti da Amadeus e Flavio Insinna vedono infatti abitualmente giocare concorrenti provenienti da tutta Italia, cosicché i due quiz sono stati fermati per contenere il contagio da Coronavirus.