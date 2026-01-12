Dal Golfo di Napoli a quello di Palma: Wizz Air annuncia la nuova rotta

Wizz Air annuncia l’espansione del proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino con la nuova rotta verso Palma di Maiorca.

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia l’espansione del proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli–Capodichino con la nuova rotta verso Palma di Maiorca.

Il nuovo collegamento unirà il meraviglioso capoluogo campano a una delle destinazioni più iconiche delle isole Baleari, a partire dal 12 maggio 2026. La nuova connessione è pensata per soddisfare i viaggiatori in cerca di una fuga verso il clima mite della Spagna e che desiderano pianificare soggiorni flessibili, con voli in partenza martedì, giovedì e sabato.

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €19,99. Con questo nuovo lancio, Wizz Air consolida ulteriormente la propria presenza in Campania e nel Sud Italia, rafforzando la connettività e offrendo nuove opportunità di viaggio ai turisti italiani verso le esclusive spiagge dell’isola spagnola.

Palma di Maiorca, vivace capitale delle Isole Baleari, è una dinamica destinazione mediterranea nota per il suo equilibrio tra patrimonio storico, fascino costiero e stile di vita contemporaneo. Affacciata su un’ampia baia e sede di uno dei porti più importanti del Mediterraneo occidentale, la città offre una ricca scena culturale, un clima mite tutto l’anno e un facile accesso ad alcune delle spiagge più rinomate della Spagna, rendendola una scelta ideale sia per viaggi leisure sia per brevi soggiorni.

Tutti i voli della tratta saranno operati con la flotta di ultima generazione della famiglia Airbus A321neo, aeromobili all’avanguardia che garantiscono una significativa riduzione dei consumi di carburante, delle emissioni acustiche e elevati standard di comfort per i passeggeri, in linea con l’attenzione di Wizz Air verso il benessere dei viaggiatori.

La base di Napoli, dove Wizz Air ha due aeromobili, conferma la sua importanza nel network italiano della compagnia. Nel 2025, Wizz Air ha operato quasi 4mila voli, trasportando oltre 797mila passeggeri, con una capacità di oltre 880mila posti. L’efficienza operativa continua a crescere: il tasso di completamento ha raggiunto il 99,7%, la puntualità è migliorata del +17,2% rispetto all’anno precedente.

Questa nuova rotta rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento dell’offerta internazionale da Napoli, rafforzando il ruolo dello scalo di Capodichino come base importante per il turismo e gli scambi culturali tra il Sud Italia e le più rinomate destinazioni del Mediterraneo.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Portare il Golfo di Napoli nel cuore delle Baleari è una sfida che accogliamo con entusiasmo e che riflette la nostra visione di un Mediterraneo sempre più connesso. Questa nuova rotta è capace di abbattere le barriere geografiche tra due poli d’attrazione unici per storia, bellezza e dinamismo. Continueremo a investire con determinazione sull’innovazione della flotta e sulla qualità del servizio offerto dallo scalo campano, per assicurare che Napoli rimanga uno snodo centrale e imprescindibile nel network europeo.

Il nostro impegno è offrire ai passeggeri non solo la libertà di viaggiare con la massima flessibilità, ma anche la garanzia di una connettività costante che possa alimentare nuovi flussi turistici e rafforzare i legami culturali ed economici tra la Campania, il resto d’Europa e oltre, rendendo il viaggio un’esperienza accessibile, moderna e di alto profilo.”

Margherita Chiaramonte, Direttrice commerciale Aviation di Gesac, ha commentato:

Wizz Air continua a dimostrare una forte fiducia nel nostro aeroporto, investendo con continuità e intercettando in modo puntuale i segnali che provengono dal mercato, che negli ultimi anni ha premiato in maniera crescente le destinazioni balneari e leisure di alto profilo come Palma di Maiorca. Siamo certi che questo nuovo collegamento incontrerà un grande favore da parte del nostro bacino di utenza, contribuendo ad arricchire ulteriormente l’offerta internazionale dello scalo partenopeo.

Dal capoluogo campano, Wizz Air offre oggi un ampio ventaglio di collegamenti che rafforzano il ruolo di Napoli come porta d’accesso strategica verso l’Europa orientale, il Mediterraneo e il Medio Oriente. Il network della compagnia include infatti voli diretti verso Tirana (Albania), Yerevan (Armenia), Sofia (Bulgaria), Sharm el-Sheikh (Egitto), Budapest (Ungheria), Tel Aviv (Israele), Skopje (Macedonia del Nord), Chișinău (Moldova), Bratislava (Slovacchia), oltre a numerose destinazioni in Polonia – Varsavia e Katowice – e in Romania – Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov e Bucarest.

A queste si aggiungono i collegamenti verso la Spagna, con la nuova connessione verso Palma di Maiorca, ampliando ulteriormente l’offerta leisure e consolidando la connettività internazionale dello scalo di Napoli-Capodichino.

Wizz Air continua a consolidare ulteriormente la sua posizione di vettore chiave nel panorama italiano. In tutto il Paese, la compagnia gestisce attualmente 263 collegamenti che raggiungono 32 nazioni diverse, operando in ben 26 aeroporti con una moderna flotta che conta 28 aeromobili Airbus A321neo in Italia. L’impatto sul traffico è significativo: nel 2025, Wizz Air ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri, segnando un incremento dell’8.85% rispetto all’anno precedente. Con oltre 91 mila voli operati e un eccezionale tasso di completamento del 99,8%, la compagnia non solo dimostra efficienza, ma anche un robusto impegno nel rendere l’Italia la sua principale base operativa.