GJordan, formazione Sap: i risultati del 2020 e nuovi progetti per il futuro

La formazione ‘SAP’ di GJordan consente di acquisire la conoscenza di un software gestionale usato da tutte le più grandi multinazionali. Un requisito importante per giovani laureati e diplomati che si affacciano al mondo del lavoro.

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti con chiusure forzate e per chi ha potuto si è dovuto adeguare alla digitalizzazione. La Gjordan non si è mai fermata anzi ha ingranato una marcia in più con l’avvio dei Corsi Sap online e i Corsi Sap E-learning.

Con il team di tutor professionali si conferma tra le migliori scuole di formazione Sap. Anche per quest’anno la competenza e la professionalità hanno fatto la differenza per una formazione SAP mirata all’inserimento di tanti giovani nel mondo del lavoro. Nonostante le difficoltà i corsi Sap sono andati avanti in modalità online e sono stati formati molti giovani laureati/diplomati.

Nell’ultimo trimestre nonostante l’emergenza Covid 19 circa 180 persone sono state formate per diventare specialisti Sap, di cui 100 hanno trovato lavoro in aziende di rilievo nazionale e internazionale. E’ con questi incoraggianti numeri che la Gauss Jordan Srl inizia un 2021 con un carico di entusiasmo e nuovi progetti da realizzare.

La Gjordan è una società di consulenza e formazione Sap con sede a Frattamaggiore e si occupa di preparare professionisti provenienti da diverse aree disciplinari all’utilizzo del Sap, un software gestionale usato da tutte le più grandi aziende italiane e multinazionali.

La Gauss Jordan nasce a Napoli nel 2016, fondata da Mattia Della Rossa, già professore di matematica, che decide di mettersi in proprio e offrire l’esperienza accumulata nell’ambito dell’insegnamento e dei corsi di formazione “SAP”. L’oggetto dei corsi è appunto questo software utilizzato da moltissime aziende importanti e di prestigio in Italia: l’abilità nel suo utilizzo è un requisito fondamentale, attualmente, per giovani laureati e diplomati che si affacciano al mondo del lavoro.

I corsi sono rivolti a laureati in Economia Aziendale, Matematica o Ingegneria Gestionale, ma anche solo diplomati oppure a lavoratori che hanno l’esigenza di acquisire nuove competenze.

Mattia Della Rossa ci spiega le difficoltà affrontate nell’anno 2020 dalla società ma anche i risultati ottenuti con professionalità, qualità e non risparmia il grande ottimismo per i progetti futuri.

“Nel periodo Covid i corsi si sono svolti solo ed esclusivamente in modalità online, come indicato dalle misure restrittive del DPCM, che imponevano lezioni a distanza. Abbiamo investito nella digitalizzazione e oggi con i Corsi Sap online e la piattaforma E-Learning siamo presenti su tutto il territorio nazionale e perché no anche all’estero. Purtroppo da marzo a giugno le aziende sono state ferme bloccando le assunzioni per stage. Da fine giugno in poi hanno ricominciato ad assumere. Gli iscritti in questo ultimo periodo si sono incrementati e molti nei mesi da ottobre a dicembre sono stati convocati per un colloquio di lavoro”.

“Per quanto riguarda i corsi online l’unica difficoltà riscontrata è non avere il contatto diretto con i ragazzi. La qualità dei nostri corsi è rimasta immutata. Le iscrizioni paradossalmente sono aumentate grazie al passaparola dei ragazzi che hanno riscontrato qualità del docente, della modalità di insegnamento, della connessione. Ma non solo. Molte richieste sono arrivate dai social e dalla ricerca organica di Google. E’ stato deciso di non creare aule carrozzone online con 15/20 iscritti. Non interessa guadagnare ma mantenere alta la qualità che ci ha sempre contraddistinto. Le aule sono formate da massimo 7 persone non di più. Ciò aiuta i ragazzi a seguire con più attenzione per poi essere pronti a fine corso ad un inserimento nel mondo del lavoro. La nostra qualità è stata anche riconosciuta da alcune delle società Big Four che hanno richiesto una partnership con la Gjordan”.

Quali sono i progetti della GJordan per il 2021?

“Incrementare i corsi online portando la nostra qualità in tutta Italia. Tornare ovviamente in aula, il nostro habitat. Ricominciare le nostre academy e soprattutto aiutare le tante società a formare i loro dipendenti. Investire e far crescere la nostra piattaforma E-learning di corsi Sap, unica in Italia, che consente ad utenti di seguire corsi brevi SAP e gestirli in base alle loro esigenze.

Per noi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a mantenere alta la nostra bandiera in questo anno molto difficile ed essere sempre più un punto di riferimento per tanti giovani e concedere un’opportunità in più per entrare nel mondo del lavoro. Inoltre la crescita del sito Gjordan sul motore di ricerca Google consente di evidenziare la nostra presenza e la qualità dei nostri percorsi di formazione. Ringrazio i giovani e il mio team – conclude Della Rossa – per la fiducia che in questi anni mi hanno accordato”.

Per quest’anno non ci sarà un party per festeggiare i risultati raggiunti dalla Gjordan ma i progetti per il 2021 sono ambiziosi e la festa è solo rimandata.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.formazionegjordan.com oppure inviare una mail: info@formazionegjordan.com