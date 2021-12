Gjordan, formazione e consulenza Sap: 5 anni di attività tra successi e obiettivi raggiunti

Consulenza per le aziende e Formazione Sap per professionisti provenienti da diverse aree disciplinari all’utilizzo del Sap, un software gestionale usato da tutte le più grandi multinazionali.

Su 1600 persone formate per diventare i manager del futuro, circa 1400 hanno trovato lavoro in aziende di rilievo internazionale: è con questi incoraggianti numeri che la Gauss Jordan, leader nella formazione e consulenza in ambito SAP, ha organizzato un evento aziendale per celebrare la crescita e il successo ottenuto in cinque anni di attività.

Nata cinque anni fa, con sede a Frattamaggiore, la società si occupa di consulenza e formazione in ambito SAP per le aziende di tutta Italia e organizza corsi per preparare i professionisti provenienti da diverse aree disciplinari all’utilizzo del Sap, un software gestionale usato da tutte le più grandi aziende nazionali e multinazionali.

Mattia Della Rossa, professore di matematica, è alla guida della Gauss Jordan e cinque anni fa decise di mettersi in proprio e offrire l’esperienza accumulata nell’ambito dell’insegnamento e dei corsi di formazione “SAP”. L’oggetto dei corsi è appunto questo software utilizzato da moltissime aziende importanti e di prestigio in Italia: l’abilità nel suo utilizzo è un requisito fondamentale, attualmente, per giovani laureati e non che si affacciano al mondo del lavoro e approcciano la realtà aziendale. Inoltre dal mese di giugno 2021 la Gauss Jordan si è dedicata anche alla consulenza SAP assumendo consulenti Senior che sono stati formati dalla stessa società.

“Negli ultimi mesi – ha dichiarato Mattia Della Rossa – tante aziende hanno deciso di puntare sul SAP e di conseguenza il trend sarà in crescendo e credo che nei prossimi mesi anche la domanda nel mondo del SAP sarà molto molto alta. Quindi è bene farsi trovare pronti”. “Formarsi – ha aggiunto il numero uno della Gauss Jordan– è fondamentale ma è necessario scegliere un corso Sap tenendo conto delle esigenze professionali. In base alla mia esperienza personale, consiglio un corso basato principalmente sulla parte tecnica per consentire a tutti i giovani di essere subito pronti per lavorare. Quindi sono più per la qualità, e credo che un corso di qualità sia alla base di tutto per un giovane”.

I corsi di formazione Sap GJordan sono rivolti a un massimo di 12 allievi, che spesso allacciano un rapporto con le aziende già prima della conclusione del periodo di formazione. I corsi sono rivolti a laureati in Economia Aziendale, Matematica o Ingegneria Gestionale, ma anche solo diplomati.

Il metodo “Gjordan” è stato apprezzato da tanti giovani che poi sono riusciti a inserirsi nel mondo del lavoro. Infatti in 5 anni di attività circa 1600 junior hanno frequentato i corsi e circa 1400 di loro sono stati poi assunti da aziende. Tra esse società di rilievo come Pwc, Accenture, Kpmg, Capgemini e Atos. La società collabora anche con il mondo universitario.

La conoscenza del SAP offre maggiori opportunità di lavoro per i giovani

Nelle offerte di lavoro è aumentata la richiesta delle conoscenze sull’utilizzo del Sap un software sempre più utilizzato dalle imprese per la gestione delle attività: dalla contabilità alla vendita, dalle risorse umane all’assistenza clienti, dalla logistica alla manutenzione . Per utilizzare il Sap sono richieste competenze specifiche da parte dei dipendenti e di giovani che si propongono nel mondo del lavoro.

In questi ultimi anni 320mila aziende in 190 paesi possedevano installazioni con software SAP. Oggi, nonostante le difficoltà della crisi economica causata dall’emergenza Covid, questi dati continuano a crescere e contestualmente aumenta la ricerca di persone specializzate nell’utilizzo del Sap.