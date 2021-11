Giugliano, l’inseguimento termina con un frontale: un arresto e una denuncia

Cronaca di Napoli: i Carabinieri di Giugliano hanno arrestato un uomo e denunciato il suo complice. Nell’auto (risultata rubata) sono stati trovati diversi attrezzi atti allo scasso.

Questa mattina sulla Domitiana i Carabinieri del nucleo radiomobile di Giugliano erano impegnati in un posto di controllo. Dall’altro senso di marcia arriva un’auto di grossa cilindrata che alla vista dei militari effettua un’inversione ad “U” e scappa. Nasce un inseguimento che dura diversi chilometri tra le auto del traffico cittadino.

I malviventi – sono 2 a bordo dell’auto e sono di origini rom – impattano quasi frontalmente un’auto con a bordo un cittadino americano che rimane miracolosamente illeso. Le auto finiscono fuori strada all’incrocio tra via madonna del pantano e via staffetta.

Uno dei 2 fuggitivi, l’autista, viene subito bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, riciclaggio e ricettazione. Il passeggero si dà alla fuga nelle campagne circostanti. I carabinieri arrivati in supporto lo inseguono e si sentono da lontano dei colpi d’arma da fuoco ma non verranno rinvenuti bossoli o armi.

Le immediate indagini permettono di identificare e bloccare il complice che si era nascosto all’interno del campo rom di Qualiano. E’ stato denunciato a piede libero per gli stessi reati.

L’arrestato è ora piantonato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano e non è in pericolo di vita ma in attesa di giudizio. L’auto sulla quale i 2 fuggivano è risultata rubata e portava delle targhe di un altro veicolo. All’interno del mezzo diversi attrezzi atti allo scasso. E’ stato tutto sequestrato.