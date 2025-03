Giornata nazionale del Paesaggio 2025, le iniziative della Direzione regionale Musei nazionali Campania

Al via la Giornata Nazionale del Paesaggio per diffondere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia del territorio.

Il 14 marzo torna la Giornata Nazionale del Paesaggio, promossa dal Ministero della Cultura per diffondere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia del territorio e della sostenibilità ambientale, attraverso attività dedicate al tema del paesaggio.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania aderisce alla Giornata promuovendo attività e iniziative nei musei della rete, realizzate in collaborazione con enti e associazioni del territorio, che intendono rafforzare il paesaggio quale valore identitario da trasmettere alle giovani generazioni per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile.

Il paesaggio storico campano e lo sviluppo di stili di vita ecosostenibili saranno protagonisti delle iniziative in programma nei musei campani da venerdì 14 a domenica 16 marzo: visite guidate, percorsi tematici, laboratori creativi e incontri, saranno l’occasione per sensibilizzare e promuovere l’educazione e la conoscenza del paesaggio e favorire un rapporto consapevole tra comunità e territorio.

Venerdì 14 a Castel Sant’Elmo, il Servizio Educativo ha ideato e curato il percorso “Il Museo fuori – Raccontiamo Napoli e l’arte contemporanea dall’alto di Castel Sant’Elmo”, compreso nel biglietto di ingresso del castello. Dalle 9.30 alle 13.30 gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Caruso”, impegnati in un progetto di PCTO, accompagneranno i visitatori alla scoperta del Museo “fuori”: la piazza d’armi di Castel Sant’Elmo con le sue installazioni di arte contemporanea site specific e lo splendido panorama che si può ammirare dagli spalti di Castel Sant’Elmo, punto di partenza per raccontare la storia di Napoli e dei suoi monumenti.

Arroccato sulla collina del Vomero, dalla quale prende esso stessa forma con le sue possenti mura scavate nel tufo, il castello, un tempo baluardo importante nel sistema di difesa del regno, è oggi uno dei luoghi più suggestivi dai quali poter ammirare la bellezza del paesaggio urbano, attraversando secoli di dominazioni in cui l’uomo ha plasmato e modificato il territorio.

Per tutti questi motivi, lo stupendo panorama potrebbe essere considerato di per sé un museo “fuori” dal museo. Ma gli spazi di Castel Sant’Elmo si prestano ad innumerevoli interpretazioni e possibilità di fruizione, favorendo la sperimentazione di linguaggi innovativi che hanno fatto della panoramica Piazza d’Armi un museo a cielo aperto, grazie alla presenza delle installazioni site specific realizzate, a partire dagli anni 2000, da celebri artisti e dai giovani vincitori del concorso “Un’opera per il Castello”.

Seguendo il percorso di visita del sito, gli studenti accoglieranno i visitatori all’ingresso, nel fossato del Castello, mentre altri li aspetteranno sulla Piazza d’Armi, per illustrare le opere d’arte presenti, e sugli spalti, dove sarà possibile osservare il panorama ed individuare i beni architettonici e paesaggistici della città greco-romana del centro storico, del golfo di Napoli e delle colline di Posillipo e dei Camaldoli, fino ai Campi Flegrei.

Al Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana, venerdì 14 dalle 10.00 alle 13.00, sarà proposto l’evento “La Costituzione e la tutela del Paesaggio in Villa Floridiana”, organizzato in collaborazione con l’associazione Amici della Floridiana APS e con il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Gli studenti dell’Istituto Don Geremia Piscopo di Arzano illustreranno alle alunne e agli alunni delle scuole partecipanti all’evento l’importanza della tutela e della conservazione del patrimonio paesaggistico italiano, alla luce dell’art. 9 della Costituzione, che fa del Paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità e dell’ecosistema valori da preservare e difendere anche per le future generazioni. Saranno realizzati percorsi di visita guidata e presidi per la tutela della Villa, sui temi della sostenibilità ambientale e degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nonché sulle pratiche quotidiane del vivere sostenibile.

La visita guidata del Parco si concluderà al Belvedere della Floridiana, dove i ragazzi potranno realizzare un contest fotografico sul paesaggio che si può ammirare, pubblicando sui canali social le proprie foto con i tag della Floridiana e degli Amici della Floridiana e hashtag specifico, per sensibilizzare i loro coetanei al rispetto dell’ambiente e del Paesaggio.

L’evento è gratuito e rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e del biennio del secondo grado, con ingressi scaglionati a turni stabiliti secondo le prenotazioni.

Sempre venerdì 14, a Santa Maria Capua Vetere sarà possibile prendere parte alle visite guidate nei siti del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua (Anfiteatro di età imperiale, i resti dell’Anfiteatro repubblicano, il Museo dei gladiatori e il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua), alla riscoperta del paesaggio antico.

Due diversi percorsi, compresi nel costo del biglietto e che, nel venticinquesimo anniversario della “Convenzione europea del Paesaggio”, intendono promuovere il riconoscimento del profondo valore storico e culturale del paesaggio, attraverso il recupero dell’identità storica e paesaggistica del Monte Tifata e della Regina Viarum.

Alle ore 11.00 si svolgerà, presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua, la visita guidata gratuita alla mostra “I segni del Paesaggio: L’Appia e Capua”, alla scoperta del percorso dell’Appia nella città romana di Capua e dei luoghi della cultura che in Campania sono attraversati dalla via consolare, riconoscendo e apprezzando i valori del paesaggio insiti nel territorio campano.

Alle ore 16.30 si svolgerà, con partenza dall’Anfiteatro campano, una visita guidata itinerante, “All’ombra del Tifata: Capua e il suo paesaggio”, che consentirà al pubblico presente di ripercorrere le fasi più antiche del centro campano, riscoprendo il paesaggio antico, prima della costruzione dell’anfiteatro. Il racconto avrà come fulcro il monte sacro ai Campani, custode di storie, miti e leggende.

La visita terminerà al Museo, dove sarà possibile ammirare gli straordinari corredi funerari che ci raccontano la storia delle origini di Capua e dei complessi processi che contribuirono ad una profonda trasformazione del paesaggio e degli assetti territoriali. Anche il Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae propone nella giornata del 14 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso, a cura dei Servizi Educativi

sul tema “Allifae e il Volturno dalla preistoria ai giorni nostri”, per riscoprire le più antiche fasi di occupazione della media valle del Volturno e il ruolo decisivo che ebbe la presenza del fiume.

Partendo dai reperti ceramici risalenti al periodo preistorico, testimoni di un popolamento antichissimo a diretto contatto con il Volturno, alla ricerca di un rapporto immediato con l’acqua, sarà poi analizzata l’importanza che il fiume ebbe durante il periodo preromano, quando questa zona geografica fu cruciale per le comunicazioni e gli scambi tra Campania e Lazio meridionale, e fu sede stabile della tribù dei Sanniti Pentri a partire dal VII secolo a.C.

Infine, si esplorerà l’età romana, riscoprendo le caratteristiche della colonia di Alliphae, fondata nella fertile piana alifana durante il I secolo a.C. e sempre più indissolubilmente legata alla presenza del Volturno.

Domenica 16 marzo 2025 alle ore 10.30 alla Certosa e Museo di San Martino è in programma un appuntamento speciale di MUSAMA’ FOR FAMILY – il Museo di San Martino a misura di famiglia, dedicato ogni seconda domenica del mese al pubblico delle famiglie.

Questa volta, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che si celebra ogni anno con l’obiettivo di promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e di sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, l’appuntamento di Musama’ prevede un’attività dal titolo “Voliamo sulla città”, che trae spunto dalla mostra “Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento”, allestita nella Sezione Immagini e Memorie del museo fino al 19 aprile.

I piccoli partecipanti e le loro famiglie saranno guidati dall’Associazione Archipicchia! – Architettura per bambini ad osservare insieme i panorami della città del Seicento, minuziosi e per certi versi sognanti e a ricostruire una personale veduta contemporanea, realizzando piccole opere d’arte.

L’attività è rivolta a un numero massimo di 20 bambini dai 6 ai 12 anni, con prenotazione obbligatoria alla mail accoglienza.sanmartino@cultura.gov.it. Tutte le attività di MUSAMÁ for family sono gratuite per i bambini; gli accompagnatori possono partecipare in 2 con 1 biglietto (ordinario € 6,00; ridotto dai 18 ai 25 anni € 2,00; gratuito fino a 18 anni).

Infine, sempre domenica 16 marzo, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospiterà, a partire dalle ore 10.30 e fino alle ore 17.00, l’iniziativa “Un Patto di comunità. Gli Ecomusei della Campania”.

L’evento, promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, dall’Ecomuseo dei Picentini – Terre della felicità, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, i Comuni dei Picentini, le Proloco e le associazioni ambientaliste e di promozione culturale, aggiunge un nuovo tassello alle iniziative intraprese nelle precedenti edizioni per la valorizzazione del patrimonio storico diffuso, che caratterizza quest’ampia parte di territorio.

La presentazione, che si terrà nell’auditorium del Museo di Pontecagnano a partire dalle 10.30, è dedicata alla celebrazione della nostra regione geografica e, in particolare, ai quattro Ecomusei istituiti dalla Regione Campania lo scorso dicembre: oltre all’Ecomuseo dei Picentini, il MOSS – Ecomuseo diffuso di Scampia, L’Ecomuseo delle Cucine rurali dell’Alta Irpinia di Oscata di Bisaccia, Transluoghi – Ecomuseo del Bussento contemporaneo di Morigerati.

Interverranno la Direzione regionale Musei nazionali Campania, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, il Comune di Pontecagnano Faiano, i Comuni di Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, l’Ente Parco Regionale Monti Picentini, il GAL Colline Salernitane, l’Unione nazionale delle Proloco d’Italia – Salerno.

Le conclusioni della prima parte dell’incontro saranno affidate a Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, che terrà un approfondimento sull’iter di approvazione degli ecomusei. Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00 i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere alcune specificità culturali, naturalistiche, musicali, artigianali ed enogastronomiche dell’Ecomuseo dei Picentini, grazie alle numerose attività e ai laboratori per adulti e bambini, che animeranno gli spazi del Museo.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per l’ingresso al Museo è previsto il biglietto ordinario d’ingresso, gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. Tutti gli eventi in programma sono presenti sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei nazionali Campania (museicampania.cultura.gov.it) e nella pagina dedicata alla manifestazione sul sito web del MiC (cultura.gov.it/evento/giornata-nazionale-del-paesaggio-2025).