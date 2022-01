Giornata internazionale dell’istruzione, Fondimpresa: Rafforzare le competenze di base

Giornata internazionale dell’istruzione, Fondimpresa: Presto un nuovo avviso per rafforzare le competenze di base diritto universale.

Un nuovo Avviso per rafforzare le competenze di base. Ad annunciarlo è Fondimpresa in occasione della Quarta Giornata internazionale dell’istruzione che quest’anno si focalizza sul tema “Cambiare rotta, trasformare l’istruzione”. Un tema mai così attuale come oggi che la pandemia globale ci ha posti di fronte a una scelta: proseguire lungo un percorso insostenibile o cambiare radicalmente rotta ponendo l’accento su un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa e sulla necessità di garantire a tutti l’apprendimento continuo.

“Sono elementi indispensabili al raggiungimento dell’uguaglianza di genere e all’interruzione del ciclo di povertà che lascia indietro milioni di bambini, giovani e adulti – dice Aurelio Regina, presidente di Fondimpresa –. Il principale fondo interprofessionale italiano, costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, vuole fare la sua parte. Crediamo nell’universalismo del diritto alla formazione e all’educazione. Una formazione continua fatta di competenze digitali e green alle quali abbiamo dedicato e continueremo a dedicare ampi avvisi specifici, ma anche di quelle competenze di base che oggi più che mai sono necessarie a non creare ulteriori divari per una larga fascia della popolazione. Ed è proprio per questo che stiamo ultimando un avviso importante che vedrà il nostro impegno lungo questa direttrice: un rafforzamento compatto delle competenze di base, affinché nessuno resti indietro”.

Prosegue Annamaria Trovò, vicepresidente di Fondimpresa: “Mai come ora è necessario rilanciare il rapporto scuola-impresa, ricordando che il percorso formativo dell’individuo non si compone di esperienze specifiche, ma di un apprendimento che si dispiega durante tutto l’arco della vita: una formazione continua ben progettata e bilanciata. In questo percorso il ruolo dei Fondi Interprofessionali, Fondimpresa in primis, sarà fondamentale”.