Giornata della Fibromialgia: Fontana del Nettuno e Maschio Angioino si tingono di viola

Comune di Napoli: giovedì 12 maggio (Giornata Mondiale della Fibromialgia) la Fontana del Nettuno e il Maschio Angioino verranno illuminati da fasci di luce viola.

Il 12 maggio la fontana del Nettuno e il Maschio Angioino verranno illuminati da fasci di luce viola nella Giornata Mondiale della Fibromialgia. Il Consiglio comunale di Napoli aderisce infatti alla campagna #illuminiamodiviola, promossa dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

L’iniziativa, proposta dal presidente del gruppo consiliare ‘Manfredi Sindaco’ Fulvio Fucito e sostenuta dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato, intende accrescere l’attenzione delle istituzioni e dei cittadini su una patologia non riconosciuta e spesso trascurata. Alla sindrome di fibromialgia verrà inoltre dedicata una giornata di approfondimento nella Sala Consiliare di via Verdi nel mese di giugno.

“E’ importante – ha dichiarato Fulvio Fucito – non dimenticare le patologie meno note che a causa dell’emergenza sanitaria sono passate in secondo piano, soprattutto quelle patologie, come la fibromialgia, per le quali non c’è una cura. È importante quindi supportare psicologicamente i pazienti e accompagnarli verso la migliore gestione possibile della patologia”.

Per la presidente Amato “l’adesione alla campagna #illuminiamodiviola intende testimoniare l’attenzione del Consiglio e della città tutta sulle malattie rare e sulle conseguenze che esse hanno sulla qualità di vita delle persone che ne sono affette”.