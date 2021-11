Ginnastica, Bronzo tricolore per lo Stabia con la squadra Allievi Gold 1

Anche Ginnastica Salerno, guidata da Valerio Darino, e Campania 2000, guidata in pedana da Salvatore Galasso, nelle prime cinque d’Italia.

Dopo la ritmica, anche l’artistica maschile campana è riuscita nell’impresa di salire sul podio nazionale. É avvenuto presso l’Accademia federale di Fermo, nei Campionati Nazionali di Squadra Allievi della Federazione Ginnastica d’Italia, dove il C.G.A. Stabia di Castellammare è giunto al terzo posto nella finale Allievi Gold 1.

Andrea D’Alessio, Vincenzo Scarpa, Murilo Coppola e Gabriel Russo, guidati da Angelo Radmilovic hanno confermato la validità della scuola ginnica stabiese che da circa quant’anni continua a sfornare atleti di valore nazionale, molti dei quali hanno anche vestito la maglia azzurra.

Un terzo posto nelle qualifiche, confermato nella finale, ottenuto con una squadra giovanissima che ne esalta maggiormente l’impresa in un contesto di altissimo livello.

Un risultato che lascia ben sperare per il futuro di questi atleti, già osservati speciali dei responsabili tecnici giovanili federali, Alessandro Zanardi e Nicola Costa, e del Presidente di Giuria, l’intercontinentale Massimiliano Villapiano.

Fuori dal podio, staccata di due punti, la Ginnastica Salerno, guidata da Valerio Darino con Manuel Malasomma, Alessandro Pecoraro e Gianfranco Andrea Stano, che ha ribadito il quarto posto ottenuto nelle qualifiche.

Ma la Campania ha ottenuto altri ottimi risultati con la Ginnastica Campania 2000, guidata in pedana da Salvatore Galasso, che sembrava potesse salire sul podio Allievi Gold 2 dopo il quarto posto delle qualifiche. Opportunità che, invece, è sfumata per Achille Cammarota, Mattia Ghezzi, James Suleime Kendrick e Francesco Ambrosino, con il quinto posto ottenuto in finale. Per loro un’esperienza, comunque, positiva perché maturata in un contesto nazionale di alto livello e con ben 28 squadre in gara, quasi tutte del Settentrione.

Alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente federale Rosario Pitton in rappresentanza del numero uno di viale Tiziano, cav. Gherardo Tecchi, il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l’Assessore allo Sport Alberto Maria Scarfini ed il Presidente della società organizzatrice Alvaro Luzi.